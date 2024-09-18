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Российский регион начал экспорт ценного масла в Китай - 18.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский регион начал экспорт ценного масла в Китай
Российский регион начал экспорт ценного масла в Китай - 18.09.2024, ПРАЙМ
Российский регион начал экспорт ценного масла в Китай
Бурятия начала экспортировать рапсовое масло и жмых в Китай, сообщил зампред правительства республики - министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T07:08+0300
2024-09-18T07:08+0300
экономика
регионы россии
масло
китай
экспорт
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УЛАН-УДЭ, 18 сен - ПРАЙМ. Бурятия начала экспортировать рапсовое масло и жмых в Китай, сообщил зампред правительства республики - министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев. "Завод по переработке масличных культур, входящий в группу ООО "Альянс+", отгрузил в Китай 1,5 тысячи тонн рапсового масла на сумму 10,5 миллиона юаней, а также 360 тонн рапсового жмыха на 0,8 миллиона юаней. Всего за 2024 год предприятие намерено отгрузить на экспорт 2,6 тысячи тонн масла на сумму 17,7 миллиона юаней и 2 тысячи тонн жмыха на 4,4 миллиона юаней. Экспортируемая продукция соответствует всем фитосанитарным требованиям страны импортера, карантинные вредные организмы в партиях не выявлены", - написал Дареев на своей личной странице во "Вконтакте". Он отметил, что завод установил новое оборудование для очистки и сушки семян масличных культур мощностью 300 тонн в сутки. Для обеспечения завода собственным сырьем в этом году впервые в истории современной Бурятии посеяли рапс и масличный лен на площади 3,8 тысячи гектаров. Планируется увеличить посевные площади масличных культур до 25 тысяч гектаров, чтобы полностью обеспечить сырьем производственные мощности завода. По его словам, в Китае очень развита культура потребления рапсового масла, жители Поднебесной видят в нем ценный источник омега-3 и омега-6 кислот. Также рапсовое масло используется в косметологии, медицине, при изготовлении смазочных материалов и биотоплива.
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регионы россии, масло, китай, экспорт
Экономика, регионы России, масло, КИТАЙ, экспорт
07:08 18.09.2024
 
Российский регион начал экспорт ценного масла в Китай

Дареев: Бурятия начала экспорт рапсового масла и жмыха в Китай

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПродажа оливкового масла в Москве
Продажа оливкового масла в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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УЛАН-УДЭ, 18 сен - ПРАЙМ. Бурятия начала экспортировать рапсовое масло и жмых в Китай, сообщил зампред правительства республики - министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.
"Завод по переработке масличных культур, входящий в группу ООО "Альянс+", отгрузил в Китай 1,5 тысячи тонн рапсового масла на сумму 10,5 миллиона юаней, а также 360 тонн рапсового жмыха на 0,8 миллиона юаней. Всего за 2024 год предприятие намерено отгрузить на экспорт 2,6 тысячи тонн масла на сумму 17,7 миллиона юаней и 2 тысячи тонн жмыха на 4,4 миллиона юаней. Экспортируемая продукция соответствует всем фитосанитарным требованиям страны импортера, карантинные вредные организмы в партиях не выявлены", - написал Дареев на своей личной странице во "Вконтакте".
Он отметил, что завод установил новое оборудование для очистки и сушки семян масличных культур мощностью 300 тонн в сутки. Для обеспечения завода собственным сырьем в этом году впервые в истории современной Бурятии посеяли рапс и масличный лен на площади 3,8 тысячи гектаров. Планируется увеличить посевные площади масличных культур до 25 тысяч гектаров, чтобы полностью обеспечить сырьем производственные мощности завода.
По его словам, в Китае очень развита культура потребления рапсового масла, жители Поднебесной видят в нем ценный источник омега-3 и омега-6 кислот. Также рапсовое масло используется в косметологии, медицине, при изготовлении смазочных материалов и биотоплива.
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Экономикарегионы РоссиимаслоКИТАЙэкспорт
 
 
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