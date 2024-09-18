https://1prime.ru/20240918/minfin-851655639.html
Минфин разместил на аукционах гособлигации на 63,8 миллиарда рублей
Минфин разместил на аукционах гособлигации на 63,8 миллиарда рублей - 18.09.2024, ПРАЙМ
Минфин разместил на аукционах гособлигации на 63,8 миллиарда рублей
Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 63,8 миллиарда рублей, свидетельствуют данные... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T18:42+0300
2024-09-18T18:42+0300
2024-09-18T18:42+0300
экономика
минфин рф
гособлигации
россия
офз
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_64dc30721a9174660af1a1a3fe7f85b1.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 63,8 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года на 52,701 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 225,075 миллиарда. Цена отсечения составила 94,505% от номинала, средневзвешенная цена - 94,5553% от номинала. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года на 11,122 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 47,73 миллиарда. Цена отсечения составила 80,36% от номинала, средневзвешенная цена - 80,3744% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,37% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,37% годовых. "На вторичном рынке практически в течение всей прошлой недели цены ОФЗ демонстрировали негативную динамику после выхода данных по инфляции, которая по итогам августа составила 0,2%, а год к году снизилась до 9,05% с 9,13% в июле", - рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. По его мнению, второй причиной снижения цен гособлигаций стало решение Банка России о повышении ключевой ставки до 19%, при этом регулятор сохранил возможность ее дальнейшего повышения на следующем заседании, пообещав также пересмотреть прогноз по инфляции в сторону повышения с текущих уровней 6,5-7%. В результате по итогам недели (11-17 сентября) повышение доходности в среднем по рынку ОФЗ с постоянным купонным доходом составило 44 базисных пункта против снижения на 32 базисных пункта на предыдущей неделе. При этом доходность кратко- и среднесрочных выпусков выросла в пределах 34-70 базисных пунктов, доходность долгосрочных выпусков выросла в пределах 26-45 базисных пунктов. Минфин по итогам прошедших в июле-сентябре двенадцати аукционных дней разместил гособлигации на 632,7 миллиарда рублей, обеспечив на 42% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (установлен на уровне 1,5 триллиона рублей).
https://1prime.ru/20240906/tsb-851384089.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7fef8cda5a63dae78f317c6ad0afa0ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин рф, гособлигации, россия, офз
Экономика, Минфин РФ, гособлигации, РОССИЯ, ОФЗ
Минфин разместил на аукционах гособлигации на 63,8 миллиарда рублей
Минфин разместил на аукционах гособлигации двух серий совокупно на 63,8 млрд руб
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 63,8 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года на 52,701 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 225,075 миллиарда. Цена отсечения составила 94,505% от номинала, средневзвешенная цена - 94,5553% от номинала.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года на 11,122 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 47,73 миллиарда. Цена отсечения составила 80,36% от номинала, средневзвешенная цена - 80,3744% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,37% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,37% годовых.
"На вторичном рынке практически в течение всей прошлой недели цены ОФЗ демонстрировали негативную динамику после выхода данных по инфляции, которая по итогам августа составила 0,2%, а год к году снизилась до 9,05% с 9,13% в июле", - рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
По его мнению, второй причиной снижения цен гособлигаций стало решение Банка России о повышении ключевой ставки до 19%, при этом регулятор сохранил возможность ее дальнейшего повышения на следующем заседании, пообещав также пересмотреть прогноз по инфляции в сторону повышения с текущих уровней 6,5-7%.
В результате по итогам недели (11-17 сентября) повышение доходности в среднем по рынку ОФЗ с постоянным купонным доходом составило 44 базисных пункта против снижения на 32 базисных пункта на предыдущей неделе. При этом доходность кратко- и среднесрочных выпусков выросла в пределах 34-70 базисных пунктов, доходность долгосрочных выпусков выросла в пределах 26-45 базисных пунктов.
Минфин по итогам прошедших в июле-сентябре двенадцати аукционных дней разместил гособлигации на 632,7 миллиарда рублей, обеспечив на 42% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (установлен на уровне 1,5 триллиона рублей).
Системно значимые банки в России продали ОФЗ больше, чем купили