https://1prime.ru/20240918/minfin-851655639.html

Минфин разместил на аукционах гособлигации на 63,8 миллиарда рублей

Минфин разместил на аукционах гособлигации на 63,8 миллиарда рублей - 18.09.2024, ПРАЙМ

Минфин разместил на аукционах гособлигации на 63,8 миллиарда рублей

Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 63,8 миллиарда рублей, свидетельствуют данные... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T18:42+0300

2024-09-18T18:42+0300

2024-09-18T18:42+0300

экономика

минфин рф

гособлигации

россия

офз

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_64dc30721a9174660af1a1a3fe7f85b1.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 63,8 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года на 52,701 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 225,075 миллиарда. Цена отсечения составила 94,505% от номинала, средневзвешенная цена - 94,5553% от номинала. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года на 11,122 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 47,73 миллиарда. Цена отсечения составила 80,36% от номинала, средневзвешенная цена - 80,3744% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,37% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,37% годовых. "На вторичном рынке практически в течение всей прошлой недели цены ОФЗ демонстрировали негативную динамику после выхода данных по инфляции, которая по итогам августа составила 0,2%, а год к году снизилась до 9,05% с 9,13% в июле", - рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. По его мнению, второй причиной снижения цен гособлигаций стало решение Банка России о повышении ключевой ставки до 19%, при этом регулятор сохранил возможность ее дальнейшего повышения на следующем заседании, пообещав также пересмотреть прогноз по инфляции в сторону повышения с текущих уровней 6,5-7%. В результате по итогам недели (11-17 сентября) повышение доходности в среднем по рынку ОФЗ с постоянным купонным доходом составило 44 базисных пункта против снижения на 32 базисных пункта на предыдущей неделе. При этом доходность кратко- и среднесрочных выпусков выросла в пределах 34-70 базисных пунктов, доходность долгосрочных выпусков выросла в пределах 26-45 базисных пунктов. Минфин по итогам прошедших в июле-сентябре двенадцати аукционных дней разместил гособлигации на 632,7 миллиарда рублей, обеспечив на 42% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (установлен на уровне 1,5 триллиона рублей).

https://1prime.ru/20240906/tsb-851384089.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, гособлигации, россия, офз