Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин разместил на аукционах гособлигации на 63,8 миллиарда рублей - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240918/minfin-851655639.html
Минфин разместил на аукционах гособлигации на 63,8 миллиарда рублей
Минфин разместил на аукционах гособлигации на 63,8 миллиарда рублей - 18.09.2024, ПРАЙМ
Минфин разместил на аукционах гособлигации на 63,8 миллиарда рублей
Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 63,8 миллиарда рублей, свидетельствуют данные... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T18:42+0300
2024-09-18T18:42+0300
экономика
минфин рф
гособлигации
россия
офз
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_64dc30721a9174660af1a1a3fe7f85b1.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 63,8 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года на 52,701 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 225,075 миллиарда. Цена отсечения составила 94,505% от номинала, средневзвешенная цена - 94,5553% от номинала. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года на 11,122 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 47,73 миллиарда. Цена отсечения составила 80,36% от номинала, средневзвешенная цена - 80,3744% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,37% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,37% годовых. "На вторичном рынке практически в течение всей прошлой недели цены ОФЗ демонстрировали негативную динамику после выхода данных по инфляции, которая по итогам августа составила 0,2%, а год к году снизилась до 9,05% с 9,13% в июле", - рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. По его мнению, второй причиной снижения цен гособлигаций стало решение Банка России о повышении ключевой ставки до 19%, при этом регулятор сохранил возможность ее дальнейшего повышения на следующем заседании, пообещав также пересмотреть прогноз по инфляции в сторону повышения с текущих уровней 6,5-7%. В результате по итогам недели (11-17 сентября) повышение доходности в среднем по рынку ОФЗ с постоянным купонным доходом составило 44 базисных пункта против снижения на 32 базисных пункта на предыдущей неделе. При этом доходность кратко- и среднесрочных выпусков выросла в пределах 34-70 базисных пунктов, доходность долгосрочных выпусков выросла в пределах 26-45 базисных пунктов. Минфин по итогам прошедших в июле-сентябре двенадцати аукционных дней разместил гособлигации на 632,7 миллиарда рублей, обеспечив на 42% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (установлен на уровне 1,5 триллиона рублей).
https://1prime.ru/20240906/tsb-851384089.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7fef8cda5a63dae78f317c6ad0afa0ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин рф, гособлигации, россия, офз
Экономика, Минфин РФ, гособлигации, РОССИЯ, ОФЗ
18:42 18.09.2024
 
Минфин разместил на аукционах гособлигации на 63,8 миллиарда рублей

Минфин разместил на аукционах гособлигации двух серий совокупно на 63,8 млрд руб

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 63,8 миллиарда рублей, свидетельствуют данные министерства.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года на 52,701 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 225,075 миллиарда. Цена отсечения составила 94,505% от номинала, средневзвешенная цена - 94,5553% от номинала.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года на 11,122 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 47,73 миллиарда. Цена отсечения составила 80,36% от номинала, средневзвешенная цена - 80,3744% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,37% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,37% годовых.
"На вторичном рынке практически в течение всей прошлой недели цены ОФЗ демонстрировали негативную динамику после выхода данных по инфляции, которая по итогам августа составила 0,2%, а год к году снизилась до 9,05% с 9,13% в июле", - рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
По его мнению, второй причиной снижения цен гособлигаций стало решение Банка России о повышении ключевой ставки до 19%, при этом регулятор сохранил возможность ее дальнейшего повышения на следующем заседании, пообещав также пересмотреть прогноз по инфляции в сторону повышения с текущих уровней 6,5-7%.
В результате по итогам недели (11-17 сентября) повышение доходности в среднем по рынку ОФЗ с постоянным купонным доходом составило 44 базисных пункта против снижения на 32 базисных пункта на предыдущей неделе. При этом доходность кратко- и среднесрочных выпусков выросла в пределах 34-70 базисных пунктов, доходность долгосрочных выпусков выросла в пределах 26-45 базисных пунктов.
Минфин по итогам прошедших в июле-сентябре двенадцати аукционных дней разместил гособлигации на 632,7 миллиарда рублей, обеспечив на 42% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (установлен на уровне 1,5 триллиона рублей).
Табличка на здании Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
Системно значимые банки в России продали ОФЗ больше, чем купили
6 сентября, 11:04
 
ЭкономикаМинфин РФгособлигацииРОССИЯОФЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала