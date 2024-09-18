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Объем внутренних поставок филе минтая в РФ впервые превысил экспортный - 18.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Объем внутренних поставок филе минтая в РФ впервые превысил экспортный
Объем внутренних поставок филе минтая в РФ впервые превысил экспортный - 18.09.2024, ПРАЙМ
Объем внутренних поставок филе минтая в РФ впервые превысил экспортный
Российские рыбаки в первом полугодии 2024 года впервые поставили на внутренний рынок филе минтая больше, чем на экспорт, такая ситуация не характерна для рынка, | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T15:39+0300
2024-09-18T15:39+0300
экономика
россия
рыбная промышленность
минтай
экспорт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Российские рыбаки в первом полугодии 2024 года впервые поставили на внутренний рынок филе минтая больше, чем на экспорт, такая ситуация не характерна для рынка, сообщил РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак в рамках Международного рыбопромышленного форума. "В первом полугодии, по нашей оценке, на филе минтая пришелся основной прирост объемов поставок минтаевой продукции на внутренний рынок. Более того, на российский рынок мы поставили филе минтая больше, чем на любой другой. Такое произошло впервые. Это нетипичная ситуация, связанная как с конъюнктурой на внешних рынках, так и с увеличением спроса на внутреннем рынке", - сообщил Буглак. Он добавил, что рост поставок минтая на внутренний рынок продолжается несколько лет подряд. В первом полугодии текущего года внутри РФ было поставлено более трети вылова. Одна из причин повышения спроса - изменение имиджа минтая благодаря коллективной программе его продвижения, которую АДМ запустила в прошлом году. Глава ассоциации отметил, что в целом ключевыми рынками потребления минтая в мире являются Европа, Япония, Китай и теперь Россия: в прошлом году россияне потребили около 200 тысяч тонн такой рыбы. Из основных рынков, куда Россия в будущем продолжит поставлять минтай, Буглак выделил Китай. По его словам, в ближайшей перспективе КНР способна стать одним из ключевых импортеров минтая именно для внутреннего потребления, тогда как Россия, сохранив тенденцию, будет номером один по поставкам в эту страну. "В Китае растет спрос на дикую полезную рыбу, а также недорогие виды рыбы. Это тренд открывает хорошие перспективы перед российскими добытчиками минтая", - добавил он.
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россия, рыбная промышленность, минтай, экспорт
Экономика, РОССИЯ, рыбная промышленность, минтай, экспорт
15:39 18.09.2024
 
Объем внутренних поставок филе минтая в РФ впервые превысил экспортный

АДМ: поставки филе минтая на внутренний рынок РФ впервые превысили экспортные

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Российские рыбаки в первом полугодии 2024 года впервые поставили на внутренний рынок филе минтая больше, чем на экспорт, такая ситуация не характерна для рынка, сообщил РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак в рамках Международного рыбопромышленного форума.
"В первом полугодии, по нашей оценке, на филе минтая пришелся основной прирост объемов поставок минтаевой продукции на внутренний рынок. Более того, на российский рынок мы поставили филе минтая больше, чем на любой другой. Такое произошло впервые. Это нетипичная ситуация, связанная как с конъюнктурой на внешних рынках, так и с увеличением спроса на внутреннем рынке", - сообщил Буглак.
Он добавил, что рост поставок минтая на внутренний рынок продолжается несколько лет подряд. В первом полугодии текущего года внутри РФ было поставлено более трети вылова. Одна из причин повышения спроса - изменение имиджа минтая благодаря коллективной программе его продвижения, которую АДМ запустила в прошлом году.
Глава ассоциации отметил, что в целом ключевыми рынками потребления минтая в мире являются Европа, Япония, Китай и теперь Россия: в прошлом году россияне потребили около 200 тысяч тонн такой рыбы.
Из основных рынков, куда Россия в будущем продолжит поставлять минтай, Буглак выделил Китай. По его словам, в ближайшей перспективе КНР способна стать одним из ключевых импортеров минтая именно для внутреннего потребления, тогда как Россия, сохранив тенденцию, будет номером один по поставкам в эту страну.
"В Китае растет спрос на дикую полезную рыбу, а также недорогие виды рыбы. Это тренд открывает хорошие перспективы перед российскими добытчиками минтая", - добавил он.
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