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В фокусе — 2800 пунктов - 18.09.2024, ПРАЙМ
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В фокусе — 2800 пунктов
В фокусе — 2800 пунктов - 18.09.2024, ПРАЙМ
В фокусе — 2800 пунктов
Индекс Мосбиржи прибавил еще процент и закрылся выше 2775 п. До искомых 2800 п. на сентябрь остается менее процента. А с сентябрьского дна прирост уже свыше... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T09:48+0300
2024-09-18T09:48+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851639914.jpg?1726642084
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи прибавил еще процент и закрылся выше 2775 п. До искомых 2800 п. на сентябрь остается менее процента. А с сентябрьского дна прирост уже свыше +10%. В целом идея восстановления рынка оправдывается; тренд вниз уже неактуален. На сопротивлении 2800 п. будет сильная борьба быков и медведей, но, по нашим оценкам, в будущем и его прорвут вверх с перспективой до конца осени увидеть бенчмарк на круглых 3000 п.Сильнее рынка — вновь акции Магнита (+6,3%). Там даже случилась техническая приостановка движения цены вверх на фоне достижения предельного лимита роста в рамках регламента биржи. Мы ожидали на 5600 руб., курс за сутки оказался еще выше. Сегодня по инерции будет очередной локальный максимум.Слабее рынка — бумаги девелопера Самолета (-3,4%). Акции остаются на многолетнем дне на фоне высокой ставки ЦБ и завершения программ льготной ипотеки. Вероятно, сильно ниже курс уже не упадет, а вот активное восстановление стоимости бизнеса возможно лишь на смене монетарного цикла ЦБ.Рубль в моменте падал на минимумы апреля, биржевой юань подлетал к 12,97, но день закрыт в плюсе для рубля и в минусе для юаня: -0,3% и у 12,88. Возможно, пик ослабления рубля пройден, а коррекция инвалюты может быть продолжена поближе к 12,5. Через неделю начинается налоговый период, и экспортеры будут продавать валюту, что и поддержит курс рубля.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа
Мнения аналитиков, Мосбиржа
09:48 18.09.2024
 

В фокусе — 2800 пунктов

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи прибавил еще процент и закрылся выше 2775 п. До искомых 2800 п. на сентябрь остается менее процента. А с сентябрьского дна прирост уже свыше +10%. В целом идея восстановления рынка оправдывается; тренд вниз уже неактуален. На сопротивлении 2800 п. будет сильная борьба быков и медведей, но, по нашим оценкам, в будущем и его прорвут вверх с перспективой до конца осени увидеть бенчмарк на круглых 3000 п.
Сильнее рынка — вновь акции Магнита (+6,3%). Там даже случилась техническая приостановка движения цены вверх на фоне достижения предельного лимита роста в рамках регламента биржи. Мы ожидали на 5600 руб., курс за сутки оказался еще выше. Сегодня по инерции будет очередной локальный максимум.
Слабее рынка — бумаги девелопера Самолета (-3,4%). Акции остаются на многолетнем дне на фоне высокой ставки ЦБ и завершения программ льготной ипотеки. Вероятно, сильно ниже курс уже не упадет, а вот активное восстановление стоимости бизнеса возможно лишь на смене монетарного цикла ЦБ.
Рубль в моменте падал на минимумы апреля, биржевой юань подлетал к 12,97, но день закрыт в плюсе для рубля и в минусе для юаня: -0,3% и у 12,88. Возможно, пик ослабления рубля пройден, а коррекция инвалюты может быть продолжена поближе к 12,5. Через неделю начинается налоговый период, и экспортеры будут продавать валюту, что и поддержит курс рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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