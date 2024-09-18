В фокусе — 2800 пунктов

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи прибавил еще процент и закрылся выше 2775 п. До искомых 2800 п. на сентябрь остается менее процента. А с сентябрьского дна прирост уже свыше +10%. В целом идея восстановления рынка оправдывается; тренд вниз уже неактуален. На сопротивлении 2800 п. будет сильная борьба быков и медведей, но, по нашим оценкам, в будущем и его прорвут вверх с перспективой до конца осени увидеть бенчмарк на круглых 3000 п.Сильнее рынка — вновь акции Магнита (+6,3%). Там даже случилась техническая приостановка движения цены вверх на фоне достижения предельного лимита роста в рамках регламента биржи. Мы ожидали на 5600 руб., курс за сутки оказался еще выше. Сегодня по инерции будет очередной локальный максимум.Слабее рынка — бумаги девелопера Самолета (-3,4%). Акции остаются на многолетнем дне на фоне высокой ставки ЦБ и завершения программ льготной ипотеки. Вероятно, сильно ниже курс уже не упадет, а вот активное восстановление стоимости бизнеса возможно лишь на смене монетарного цикла ЦБ.Рубль в моменте падал на минимумы апреля, биржевой юань подлетал к 12,97, но день закрыт в плюсе для рубля и в минусе для юаня: -0,3% и у 12,88. Возможно, пик ослабления рубля пройден, а коррекция инвалюты может быть продолжена поближе к 12,5. Через неделю начинается налоговый период, и экспортеры будут продавать валюту, что и поддержит курс рубля.
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи прибавил еще процент и закрылся выше 2775 п. До искомых 2800 п. на сентябрь остается менее процента. А с сентябрьского дна прирост уже свыше +10%. В целом идея восстановления рынка оправдывается; тренд вниз уже неактуален. На сопротивлении 2800 п. будет сильная борьба быков и медведей, но, по нашим оценкам, в будущем и его прорвут вверх с перспективой до конца осени увидеть бенчмарк на круглых 3000 п.
Сильнее рынка — вновь акции Магнита (+6,3%). Там даже случилась техническая приостановка движения цены вверх на фоне достижения предельного лимита роста в рамках регламента биржи. Мы ожидали на 5600 руб., курс за сутки оказался еще выше. Сегодня по инерции будет очередной локальный максимум.
Слабее рынка — бумаги девелопера Самолета (-3,4%). Акции остаются на многолетнем дне на фоне высокой ставки ЦБ и завершения программ льготной ипотеки. Вероятно, сильно ниже курс уже не упадет, а вот активное восстановление стоимости бизнеса возможно лишь на смене монетарного цикла ЦБ.
Рубль в моменте падал на минимумы апреля, биржевой юань подлетал к 12,97, но день закрыт в плюсе для рубля и в минусе для юаня: -0,3% и у 12,88. Возможно, пик ослабления рубля пройден, а коррекция инвалюты может быть продолжена поближе к 12,5. Через неделю начинается налоговый период, и экспортеры будут продавать валюту, что и поддержит курс рубля.
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