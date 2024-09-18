https://1prime.ru/20240918/mvf--851660180.html

СМИ узнали о споре главы МВФ перед задержкой консультаций с Россией

СМИ узнали о споре главы МВФ перед задержкой консультаций с Россией - 18.09.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о споре главы МВФ перед задержкой консультаций с Россией

Задержке начала консультаций Международного валютного фонда (МВФ) с Россией предшествовал горячий спор директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой с... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T20:57+0300

2024-09-18T20:57+0300

2024-09-18T20:57+0300

экономика

россия

мвф

ес

кристалина георгиева

спор

https://cdnn.1prime.ru/img/83035/38/830353837_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_53bd0e9fe594a585f99514fe8a412ab6.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Задержке начала консультаций Международного валютного фонда (МВФ) с Россией предшествовал горячий спор директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой с министрами ряда стран ЕС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник. Ранее исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин заявил РИА Новости, что МВФ отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике. Он подчеркнул, что российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября. Представитель фонда заявил РИА Новости, что начало консультаций с Россией по ситуации в экономике отложили из-за необходимости сбора дополнительных данных. Газета напоминает, что Польша, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, а также Исландия и Норвегия ранее направили в фонд письмо, в котором выразили недовольство решением провести консультации с РФ. "Представители подписавших письмо стран также высказались в субботу (14 сентября) в ходе встречи министров финансов стран ЕС..., которая переросла в горячий спор с... Георгиевой", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, тогда Георгиева выступала в защиту своего решения направить миссию фонда в Россию.

https://1prime.ru/20240915/mvf-851572170.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мвф, ес, кристалина георгиева, спор