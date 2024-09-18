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СМИ узнали о споре главы МВФ перед задержкой консультаций с Россией
СМИ узнали о споре главы МВФ перед задержкой консультаций с Россией - 18.09.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о споре главы МВФ перед задержкой консультаций с Россией
Задержке начала консультаций Международного валютного фонда (МВФ) с Россией предшествовал горячий спор директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой с... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T20:57+0300
2024-09-18T20:57+0300
2024-09-18T20:57+0300
экономика
россия
мвф
ес
кристалина георгиева
спор
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Задержке начала консультаций Международного валютного фонда (МВФ) с Россией предшествовал горячий спор директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой с министрами ряда стран ЕС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник. Ранее исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин заявил РИА Новости, что МВФ отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике. Он подчеркнул, что российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября. Представитель фонда заявил РИА Новости, что начало консультаций с Россией по ситуации в экономике отложили из-за необходимости сбора дополнительных данных. Газета напоминает, что Польша, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, а также Исландия и Норвегия ранее направили в фонд письмо, в котором выразили недовольство решением провести консультации с РФ. "Представители подписавших письмо стран также высказались в субботу (14 сентября) в ходе встречи министров финансов стран ЕС..., которая переросла в горячий спор с... Георгиевой", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, тогда Георгиева выступала в защиту своего решения направить миссию фонда в Россию.
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россия, мвф, ес, кристалина георгиева, спор
Экономика, РОССИЯ, МВФ, ЕС, Кристалина Георгиева, спор
СМИ узнали о споре главы МВФ перед задержкой консультаций с Россией
FT: глава МВФ спорила со странами ЕС перед задержкой консультаций фонда с РФ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Задержке начала консультаций Международного валютного фонда (МВФ) с Россией предшествовал горячий спор директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой с министрами ряда стран ЕС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
Ранее исполнительный директор от РФ в фонде Алексей Можин заявил РИА Новости, что МВФ отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Россией по ситуации в экономике. Он подчеркнул, что российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября. Представитель фонда заявил РИА Новости, что начало консультаций с Россией по ситуации в экономике отложили из-за необходимости сбора дополнительных данных.
Газета напоминает, что Польша, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, а также Исландия и Норвегия ранее направили в фонд письмо, в котором выразили недовольство решением провести консультации с РФ.
"Представители подписавших письмо стран также высказались в субботу (14 сентября) в ходе встречи министров финансов стран ЕС..., которая переросла в горячий спор с... Георгиевой", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, тогда Георгиева выступала в защиту своего решения направить миссию фонда в Россию.
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