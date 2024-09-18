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МВФ отложил начало консультаций с Россией по экономике

МВФ отложил начало консультаций с Россией по экономике - 18.09.2024, ПРАЙМ

МВФ отложил начало консультаций с Россией по экономике

Международный валютный фонд (МВФ) отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике из-за необходимости сбора дополнительных данных, заявил РИА... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T17:15+0300

2024-09-18T17:15+0300

2024-09-18T17:25+0300

экономика

россия

мвф

консультации

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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) отложил начало консультаций с Россией по ситуации в экономике из-за необходимости сбора дополнительных данных, заявил РИА Новости представитель фонда."Консультации с Россией были отложены, пока мы собираем все необходимые данные и продолжаем анализ", - сообщили агентству в МВФ.Там подчеркнули, после завершения сбора данных и их анализа миссия МВФ по-прежнему намерена провести тщательные консультации с российскими властями по ситуации в экономике.

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россия, мвф, консультации