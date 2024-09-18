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"Нанести поражение". НАТО поставила перед Эстонией невыполнимую задачу
"Нанести поражение". НАТО поставила перед Эстонией невыполнимую задачу - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Нанести поражение". НАТО поставила перед Эстонией невыполнимую задачу
НАТО поставила перед Эстонии новую задачу в случае конфликта с Россией, а именно - нанести ей поражение, заявил начальник Генерального штаба сил обороны Эстонии | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T12:49+0300
2024-09-18T12:49+0300
2024-09-18T12:49+0300
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ТАЛЛИНН, 18 сен - ПРАЙМ. НАТО поставила перед Эстонии новую задачу в случае конфликта с Россией, а именно - нанести ей поражение, заявил начальник Генерального штаба сил обороны Эстонии генерала-майора Вахура Каруса."Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью входят в планы НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях (на территории РФ - ред.), и тогда они смогут прибыть (в Эстонию - ред.) и предпринять следующие шаги", - об этом он рассказал в беседе на радиостанции Vikerraadio.Кроме того, ранее предполагалось, что Эстония должна "продержаться" примерно десять дней в случае столкновения с Россией, однако теперь Североатлантический альянс подталкивает страну к "фундаментальным изменениям".Представитель также отметил, что Эстония получает новые комплексы вооружений для проведения эффективных операций, включая возможность ударов по противнику вглубь его территори. Каруса резюмировал, что в случае конфликта с Россией Эстония может рассчитывать на участие союзных войск, которые уже находятся на их территории и интегрированы в военные планы страны.
https://1prime.ru/20240918/estoniya-851643152.html
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россия, эстония, нато
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, НАТО
"Нанести поражение". НАТО поставила перед Эстонией невыполнимую задачу
Карус: Эстония должна нанести поражение РФ в случае конфликта
ТАЛЛИНН, 18 сен - ПРАЙМ. НАТО поставила перед Эстонии новую задачу в случае конфликта с Россией, а именно - нанести ей поражение, заявил начальник Генерального штаба сил обороны Эстонии генерала-майора Вахура Каруса.
"Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью входят в планы НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях (на территории РФ - ред.), и тогда они смогут прибыть (в Эстонию - ред.) и предпринять следующие шаги", - об этом он рассказал в беседе на радиостанции Vikerraadio.
Кроме того, ранее предполагалось, что Эстония должна "продержаться" примерно десять дней в случае столкновения с Россией, однако теперь Североатлантический альянс подталкивает страну к "фундаментальным изменениям".
Представитель также отметил, что Эстония получает новые комплексы вооружений для проведения эффективных операций, включая возможность ударов по противнику вглубь его территори. Каруса резюмировал, что в случае конфликта с Россией Эстония может рассчитывать на участие союзных войск, которые уже находятся на их территории и интегрированы в военные планы страны.
Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией