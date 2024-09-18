https://1prime.ru/20240918/ofis-851645081.html

В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис

В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис - 18.09.2024, ПРАЙМ

В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис

В компании Wildberries рассказали о том, что Владислав Бакальчук совершил попытку незаконно проникнуть в офис. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T13:01+0300

2024-09-18T13:01+0300

2024-09-18T13:25+0300

wildberries

незаконные действия

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В компании Wildberries рассказали о том, что Владислав Бакальчук совершил попытку незаконно проникнуть в офис.В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ "РВБ" сообщили, что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры для урегулирования ситуации. На данный момент она стабильна.

https://1prime.ru/20240907/wildberries-851412298.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, незаконные действия