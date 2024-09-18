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В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис - 18.09.2024, ПРАЙМ
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В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис
В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис - 18.09.2024, ПРАЙМ
В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис
В компании Wildberries рассказали о том, что Владислав Бакальчук совершил попытку незаконно проникнуть в офис. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T13:01+0300
2024-09-18T13:25+0300
wildberries
незаконные действия
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В компании Wildberries рассказали о том, что Владислав Бакальчук совершил попытку незаконно проникнуть в офис.В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ "РВБ" сообщили, что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры для урегулирования ситуации. На данный момент она стабильна.
https://1prime.ru/20240907/wildberries-851412298.html
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wildberries, незаконные действия
Wildberries, незаконные действия
13:01 18.09.2024 (обновлено: 13:25 18.09.2024)
 
В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис

WB: Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис Wildberries

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В компании Wildberries рассказали о том, что Владислав Бакальчук совершил попытку незаконно проникнуть в офис.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ "РВБ" сообщили, что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры для урегулирования ситуации. На данный момент она стабильна.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
Владислав Бакальчук обвинил Wildberries в прекращении строительства складов
7 сентября, 17:44
 
Wildberriesнезаконные действия
 
 
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