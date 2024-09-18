https://1prime.ru/20240918/ofis-851645081.html
В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис
В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис - 18.09.2024, ПРАЙМ
В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис
В компании Wildberries рассказали о том, что Владислав Бакальчук совершил попытку незаконно проникнуть в офис. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T13:01+0300
2024-09-18T13:01+0300
2024-09-18T13:25+0300
wildberries
незаконные действия
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В компании Wildberries рассказали о том, что Владислав Бакальчук совершил попытку незаконно проникнуть в офис.В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ "РВБ" сообщили, что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры для урегулирования ситуации. На данный момент она стабильна.
https://1prime.ru/20240907/wildberries-851412298.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e6c91ccf11fe8659baeede447af51b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, незаконные действия
Wildberries, незаконные действия
В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис
WB: Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис Wildberries