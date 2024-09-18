Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД одобрили оплату акций и долей банков и НПФ в иностранных валютах - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240918/oplata-851642881.html
В ГД одобрили оплату акций и долей банков и НПФ в иностранных валютах
В ГД одобрили оплату акций и долей банков и НПФ в иностранных валютах - 18.09.2024, ПРАЙМ
В ГД одобрили оплату акций и долей банков и НПФ в иностранных валютах
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий оплачивать акции и доли в уставном капитале российских... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:43+0300
2024-09-18T11:43+0300
экономика
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/05/842460504_0:71:3409:1988_1920x0_80_0_0_59cf01362a241fc72a411e70fc86bf0e.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий оплачивать акции и доли в уставном капитале российских кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ) иностранной валютой, которую определит Банк России. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 сентября. Проект относит к функциям совета директоров Банка России определение на ежегодной основе перечня видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитных и страховых организаций, НПФ. Это решение должно размещаться на сайте ЦБ не позднее 15 февраля. Одновременно из закона о страховом деле исключается требование об оплате иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций исключительно валютой РФ. В качестве видов иностранных валют, которые предположительно могли бы вноситься в оплату долей уставного капитала соответствующих российских финансовых организаций, разработчики указывают в пояснительной записке валюты стран ЕАЭС и БРИКС. В настоящее время, помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия; в БРИКС - Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Эти изменения вносятся для повышения инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, расширения возможностей противодействия иностранным ограничительным мерам, а также в целях дедолларизации российской экономики и снижения негативного воздействия на курс рубля.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/05/842460504_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_f4bfa982a5bc880c1a854b891fb7085b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
11:43 18.09.2024
 
В ГД одобрили оплату акций и долей банков и НПФ в иностранных валютах

Комитет ГД одобрил оплату акций и долей банков и НПФ в иностранных валютах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий оплачивать акции и доли в уставном капитале российских кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ) иностранной валютой, которую определит Банк России.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 сентября. Проект относит к функциям совета директоров Банка России определение на ежегодной основе перечня видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитных и страховых организаций, НПФ.
Это решение должно размещаться на сайте ЦБ не позднее 15 февраля. Одновременно из закона о страховом деле исключается требование об оплате иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций исключительно валютой РФ.
В качестве видов иностранных валют, которые предположительно могли бы вноситься в оплату долей уставного капитала соответствующих российских финансовых организаций, разработчики указывают в пояснительной записке валюты стран ЕАЭС и БРИКС. В настоящее время, помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия; в БРИКС - Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия.
Эти изменения вносятся для повышения инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, расширения возможностей противодействия иностранным ограничительным мерам, а также в целях дедолларизации российской экономики и снижения негативного воздействия на курс рубля.
 
ЭкономикаРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала