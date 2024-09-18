https://1prime.ru/20240918/oplata-851642881.html

В ГД одобрили оплату акций и долей банков и НПФ в иностранных валютах

В ГД одобрили оплату акций и долей банков и НПФ в иностранных валютах - 18.09.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили оплату акций и долей банков и НПФ в иностранных валютах

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий оплачивать акции и доли в уставном капитале российских... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T11:43+0300

2024-09-18T11:43+0300

2024-09-18T11:43+0300

экономика

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/05/842460504_0:71:3409:1988_1920x0_80_0_0_59cf01362a241fc72a411e70fc86bf0e.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий оплачивать акции и доли в уставном капитале российских кредитных и страховых организаций, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ) иностранной валютой, которую определит Банк России. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 сентября. Проект относит к функциям совета директоров Банка России определение на ежегодной основе перечня видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитных и страховых организаций, НПФ. Это решение должно размещаться на сайте ЦБ не позднее 15 февраля. Одновременно из закона о страховом деле исключается требование об оплате иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций исключительно валютой РФ. В качестве видов иностранных валют, которые предположительно могли бы вноситься в оплату долей уставного капитала соответствующих российских финансовых организаций, разработчики указывают в пояснительной записке валюты стран ЕАЭС и БРИКС. В настоящее время, помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия; в БРИКС - Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Эти изменения вносятся для повышения инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, расширения возможностей противодействия иностранным ограничительным мерам, а также в целях дедолларизации российской экономики и снижения негативного воздействия на курс рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума