Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили об отставке вице-президента "Роснефти" Андрея Шишкина - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240918/otstavka-851638777.html
СМИ сообщили об отставке вице-президента "Роснефти" Андрея Шишкина
СМИ сообщили об отставке вице-президента "Роснефти" Андрея Шишкина - 18.09.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили об отставке вице-президента "Роснефти" Андрея Шишкина
Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, он отвечал за строительство судоверфи "Звезда", а также... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T08:59+0300
2024-09-18T09:00+0300
энергетика
роснефть
отставка
андрей шишкин
https://cdnn.1prime.ru/img/83543/51/835435192_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_aab91f0b7913b682d168ac2eca2dde63.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, он отвечал за строительство судоверфи "Звезда", а также был первым главой "Башнефти" сразу после ее покупки, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, рассказали несколько собеседников "Коммерсанта", знакомых с ситуацией... Исполнять его обязанности поручено директору департамента "Роснефти" по локализации техники и технологий Константину Лаптеву", - говорится в статье. В "Роснефти" Шишкин курировал также департамент энергетики (его возглавляет Василий Никонов) и департамент научно-технического развития и инноваций, добавляется там. В газете уточнили, что Шишкин курировал в "Роснефти" и работу дальневосточной судоверфи "Звезда". Предполагалось, что она станет первой в РФ площадкой, где строятся танкеры и газовозы большого дедвейта (способные перевозить крупные грузы) методом крупноблочной сборки, добавили там. "Коммерсант" также отметил, что Шишкин - выходец из электроэнергетической отрасли. С 2005 года он последовательно руководил Уральской энергетической управляющей компанией, Тюменской энергосбытовой компанией, затем возглавлял и готовил к продаже энергокомпанию ТГК-10, с 2008 по 2009 год работал первым вице-президентом "КЭС-Холдинга" (сейчас "Т Плюс"), пишет газета.
https://1prime.ru/20240918/sotrudnichestvo-851637907.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83543/51/835435192_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_b14f9cb22c35e12de249cadf875274d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
роснефть, отставка, андрей шишкин
Энергетика, Роснефть, отставка, Андрей Шишкин
08:59 18.09.2024 (обновлено: 09:00 18.09.2024)
 
СМИ сообщили об отставке вице-президента "Роснефти" Андрея Шишкина

"Ъ": вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании "Роснефть" в Берлине
Вывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании Роснефть в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, он отвечал за строительство судоверфи "Звезда", а также был первым главой "Башнефти" сразу после ее покупки, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, рассказали несколько собеседников "Коммерсанта", знакомых с ситуацией... Исполнять его обязанности поручено директору департамента "Роснефти" по локализации техники и технологий Константину Лаптеву", - говорится в статье.
В "Роснефти" Шишкин курировал также департамент энергетики (его возглавляет Василий Никонов) и департамент научно-технического развития и инноваций, добавляется там.
В газете уточнили, что Шишкин курировал в "Роснефти" и работу дальневосточной судоверфи "Звезда". Предполагалось, что она станет первой в РФ площадкой, где строятся танкеры и газовозы большого дедвейта (способные перевозить крупные грузы) методом крупноблочной сборки, добавили там.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
В "Росатоме" оценили потенциал сотрудничества с Китаем
08:22
"Коммерсант" также отметил, что Шишкин - выходец из электроэнергетической отрасли. С 2005 года он последовательно руководил Уральской энергетической управляющей компанией, Тюменской энергосбытовой компанией, затем возглавлял и готовил к продаже энергокомпанию ТГК-10, с 2008 по 2009 год работал первым вице-президентом "КЭС-Холдинга" (сейчас "Т Плюс"), пишет газета.
 
ЭнергетикаРоснефтьотставкаАндрей Шишкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала