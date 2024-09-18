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СМИ сообщили об отставке вице-президента "Роснефти" Андрея Шишкина

СМИ сообщили об отставке вице-президента "Роснефти" Андрея Шишкина - 18.09.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщили об отставке вице-президента "Роснефти" Андрея Шишкина

Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, он отвечал за строительство судоверфи "Звезда", а также... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T08:59+0300

2024-09-18T08:59+0300

2024-09-18T09:00+0300

энергетика

роснефть

отставка

андрей шишкин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, он отвечал за строительство судоверфи "Звезда", а также был первым главой "Башнефти" сразу после ее покупки, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации "Роснефти" Андрей Шишкин покинул компанию, рассказали несколько собеседников "Коммерсанта", знакомых с ситуацией... Исполнять его обязанности поручено директору департамента "Роснефти" по локализации техники и технологий Константину Лаптеву", - говорится в статье. В "Роснефти" Шишкин курировал также департамент энергетики (его возглавляет Василий Никонов) и департамент научно-технического развития и инноваций, добавляется там. В газете уточнили, что Шишкин курировал в "Роснефти" и работу дальневосточной судоверфи "Звезда". Предполагалось, что она станет первой в РФ площадкой, где строятся танкеры и газовозы большого дедвейта (способные перевозить крупные грузы) методом крупноблочной сборки, добавили там. "Коммерсант" также отметил, что Шишкин - выходец из электроэнергетической отрасли. С 2005 года он последовательно руководил Уральской энергетической управляющей компанией, Тюменской энергосбытовой компанией, затем возглавлял и готовил к продаже энергокомпанию ТГК-10, с 2008 по 2009 год работал первым вице-президентом "КЭС-Холдинга" (сейчас "Т Плюс"), пишет газета.

https://1prime.ru/20240918/sotrudnichestvo-851637907.html

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роснефть, отставка, андрей шишкин