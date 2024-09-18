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Росстат отметил снижение цен на плодоовощную продукцию в стране

Росстат отметил снижение цен на плодоовощную продукцию в стране - 18.09.2024, ПРАЙМ

Росстат отметил снижение цен на плодоовощную продукцию в стране

Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе капуста на неделе с 10 по 16 сентября подешевела на 6,8%, морковь - на 4,5%, а огурцы... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T19:27+0300

2024-09-18T19:27+0300

2024-09-18T19:27+0300

экономика

россия

росстат

плодоовощная продукция

цены на продукты в россии

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе капуста на неделе с 10 по 16 сентября подешевела на 6,8%, морковь - на 4,5%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. По данным ведомства, с 10 по 16 сентября цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,5%. Помимо капусты и моркови, подешевели картофель (на 4,3%), столовая свекла (на 3,6%), репчатый лук (на 2,3%), яблоки (на 2%). При этом цены на огурцы выросли на 1,9%, на бананы на 1,6%, а помидоры подорожали на 0,9%. Также снизились цены на сахар-песок (-1%), мясо кур (-0,3%), яйца куриные (-0,2%) и водку (-0,1%). "За период с 10 по 16 сентября 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1,1%, молоко пастеризованное и сметану +0,9%, творог +0,8%, молоко стерилизованное +0,7%, свинину +0,6%, рыбу мороженую и хлеб пшеничный +0,4%, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной и пшено +0,3%, говядину, сосиски, сардельки, маргарин, консервы овощные для детского питания, печенье и рис +0,2%", - отмечается в материалах Росстата. Кроме того, на 0,1% увеличились цены на баранину, колбасы, консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, вермишель, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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