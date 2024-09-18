Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал законными "золотые парашюты" двух экс-топов "Киви банка" - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240918/parashyut-851644387.html
Суд признал законными "золотые парашюты" двух экс-топов "Киви банка"
Суд признал законными "золотые парашюты" двух экс-топов "Киви банка" - 18.09.2024, ПРАЙМ
Суд признал законными "золотые парашюты" двух экс-топов "Киви банка"
Арбитражный суд Москвы признал законными допсоглашения к трудовым договорам о выплате выходных пособий, так называемых "золотых парашютов", двоим бывшим... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T12:43+0300
2024-09-18T12:43+0300
"киви банк"
отзыв лицензии у "киви банка"
суд
банкротство
https://cdnn.1prime.ru/img/84313/38/843133835_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_d8fd1036a320d1290bc9986ed81a7e64.jpg
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законными допсоглашения к трудовым договорам о выплате выходных пособий, так называемых "золотых парашютов", двоим бывшим руководителям находящегося в процессе ликвидации "Киви банка", которые оспаривало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор кредитной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд отклонил претензии АСВ, касающиеся выплат компенсаций коммерческому директору группы Qiwi Александру Агакову и директору по персоналу Аурике Дмитриевой. По условиям допсоглашений, Агаков должен получить более 19 миллионов рублей, Дмитриева – около 10 миллионов. Оба уже уволились из банка. А рассмотрение заявлений АСВ о недействительности допсоглашений еще пятерых руководителей "Киви банка" суд отложил на октябрь. Всего ликвидатор оспаривает допсоглашения о выплате компенсации в общем размере около 171 миллиона рублей. Так, Андрей Протопопов, владелец компании АО "Киви", которой принадлежит "Киви банк", и председатель совета директоров банка, в случае увольнения должен получить более 47 миллионов рублей, финансовый директор группы Qiwi Алексей Мащенков – 25 миллионов, директор по информационным технологиям Олег Васютин – более 14 миллионов, директор по развитию Алексей Дитятьев – около 14 миллионов. По мнению АСВ, соглашения о "золотых парашютах" заключались с банком его руководителями со злоупотреблением правом, на условиях, недоступных простым работникам, и выплаты по ним могут привести к причинению вреда кредиторам банка. Но как заявил представитель ответчиков и АО "Киви", размер выплат соответствует рекомендациям ЦБ, соотносится с окладами высокопрофессиональных специалистов, а сами выплаты не могут причинить вред кредиторам, так как профицит баланса банка – около 30 миллиардов рублей. По словам юриста, может уменьшиться только ликвидационная квота АО "Киви", но компания с этим согласна. Заявления АСВ рассматриваются в деле о ликвидации "Киви банка". В июле суд по заявлению АСВ запретил агентству в качестве обеспечительных мер производить выплаты по оспариваемым допсоглашениям. Арбитражный суд Москвы в апреле по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк", у которого в феврале регулятор отозвал лицензию из-за систематических нарушений требований антиотмывочного законодательства. Представитель АСВ тогда сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.
https://1prime.ru/20240708/sud-849922495.html
https://1prime.ru/20240514/kivi-bank-848165226.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84313/38/843133835_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_aec7f7051312f437143119f5e77c67ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"киви банк", отзыв лицензии у "киви банка", суд, банкротство
"Киви банк", отзыв лицензии у "Киви банка", суд, банкротство
12:43 18.09.2024
 
Суд признал законными "золотые парашюты" двух экс-топов "Киви банка"

Суд в Москве: "золотые парашюты" двух экс-топов "Киви банка" законны

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI в Москве
Отделение банка QIWI в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законными допсоглашения к трудовым договорам о выплате выходных пособий, так называемых "золотых парашютов", двоим бывшим руководителям находящегося в процессе ликвидации "Киви банка", которые оспаривало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор кредитной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд отклонил претензии АСВ, касающиеся выплат компенсаций коммерческому директору группы Qiwi Александру Агакову и директору по персоналу Аурике Дмитриевой. По условиям допсоглашений, Агаков должен получить более 19 миллионов рублей, Дмитриева – около 10 миллионов. Оба уже уволились из банка. А рассмотрение заявлений АСВ о недействительности допсоглашений еще пятерых руководителей "Киви банка" суд отложил на октябрь.
Всего ликвидатор оспаривает допсоглашения о выплате компенсации в общем размере около 171 миллиона рублей. Так, Андрей Протопопов, владелец компании АО "Киви", которой принадлежит "Киви банк", и председатель совета директоров банка, в случае увольнения должен получить более 47 миллионов рублей, финансовый директор группы Qiwi Алексей Мащенков – 25 миллионов, директор по информационным технологиям Олег Васютин – более 14 миллионов, директор по развитию Алексей Дитятьев – около 14 миллионов.
Судейский молоток
Суд признал обоснованными требования АО "Киви" к дочернему "Киви банку"
8 июля, 17:54
По мнению АСВ, соглашения о "золотых парашютах" заключались с банком его руководителями со злоупотреблением правом, на условиях, недоступных простым работникам, и выплаты по ним могут привести к причинению вреда кредиторам банка. Но как заявил представитель ответчиков и АО "Киви", размер выплат соответствует рекомендациям ЦБ, соотносится с окладами высокопрофессиональных специалистов, а сами выплаты не могут причинить вред кредиторам, так как профицит баланса банка – около 30 миллиардов рублей. По словам юриста, может уменьшиться только ликвидационная квота АО "Киви", но компания с этим согласна.
Заявления АСВ рассматриваются в деле о ликвидации "Киви банка". В июле суд по заявлению АСВ запретил агентству в качестве обеспечительных мер производить выплаты по оспариваемым допсоглашениям.
Арбитражный суд Москвы в апреле по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк", у которого в феврале регулятор отозвал лицензию из-за систематических нарушений требований антиотмывочного законодательства. Представитель АСВ тогда сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.
Отделение банка QIWI в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" свыше 90% страховой ответственности
14 мая, 19:05
 
"Киви банк"отзыв лицензии у "Киви банка"судбанкротство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала