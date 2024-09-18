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Суд признал законными "золотые парашюты" двух экс-топов "Киви банка"

Суд признал законными "золотые парашюты" двух экс-топов "Киви банка" - 18.09.2024, ПРАЙМ

Суд признал законными "золотые парашюты" двух экс-топов "Киви банка"

Арбитражный суд Москвы признал законными допсоглашения к трудовым договорам о выплате выходных пособий, так называемых "золотых парашютов", двоим бывшим... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T12:43+0300

2024-09-18T12:43+0300

2024-09-18T12:43+0300

"киви банк"

отзыв лицензии у "киви банка"

суд

банкротство

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законными допсоглашения к трудовым договорам о выплате выходных пособий, так называемых "золотых парашютов", двоим бывшим руководителям находящегося в процессе ликвидации "Киви банка", которые оспаривало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатор кредитной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд отклонил претензии АСВ, касающиеся выплат компенсаций коммерческому директору группы Qiwi Александру Агакову и директору по персоналу Аурике Дмитриевой. По условиям допсоглашений, Агаков должен получить более 19 миллионов рублей, Дмитриева – около 10 миллионов. Оба уже уволились из банка. А рассмотрение заявлений АСВ о недействительности допсоглашений еще пятерых руководителей "Киви банка" суд отложил на октябрь. Всего ликвидатор оспаривает допсоглашения о выплате компенсации в общем размере около 171 миллиона рублей. Так, Андрей Протопопов, владелец компании АО "Киви", которой принадлежит "Киви банк", и председатель совета директоров банка, в случае увольнения должен получить более 47 миллионов рублей, финансовый директор группы Qiwi Алексей Мащенков – 25 миллионов, директор по информационным технологиям Олег Васютин – более 14 миллионов, директор по развитию Алексей Дитятьев – около 14 миллионов. По мнению АСВ, соглашения о "золотых парашютах" заключались с банком его руководителями со злоупотреблением правом, на условиях, недоступных простым работникам, и выплаты по ним могут привести к причинению вреда кредиторам банка. Но как заявил представитель ответчиков и АО "Киви", размер выплат соответствует рекомендациям ЦБ, соотносится с окладами высокопрофессиональных специалистов, а сами выплаты не могут причинить вред кредиторам, так как профицит баланса банка – около 30 миллиардов рублей. По словам юриста, может уменьшиться только ликвидационная квота АО "Киви", но компания с этим согласна. Заявления АСВ рассматриваются в деле о ликвидации "Киви банка". В июле суд по заявлению АСВ запретил агентству в качестве обеспечительных мер производить выплаты по оспариваемым допсоглашениям. Арбитражный суд Москвы в апреле по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк", у которого в феврале регулятор отозвал лицензию из-за систематических нарушений требований антиотмывочного законодательства. Представитель АСВ тогда сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии у кредитной организации признаков банкротства.

https://1prime.ru/20240708/sud-849922495.html

https://1prime.ru/20240514/kivi-bank-848165226.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

"киви банк", отзыв лицензии у "киви банка", суд, банкротство