https://1prime.ru/20240918/peregovory-851640520.html

Нет признаков прорыва. Союзники Украины задумались о мирных переговорах

Нет признаков прорыва. Союзники Украины задумались о мирных переговорах - 18.09.2024, ПРАЙМ

Нет признаков прорыва. Союзники Украины задумались о мирных переговорах

Все больше союзников Украины склоняются к тому, чтобы завершить конфликт с Россией путем мирных переговоров, говорится в материале агентства Bloomberg. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T10:29+0300

2024-09-18T10:29+0300

2024-09-18T10:29+0300

политика

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Все больше союзников Украины склоняются к тому, чтобы завершить конфликт с Россией путем мирных переговоров, говорится в материале агентства Bloomberg."Некоторые союзники Украины начинают поговаривать о том, чем может закончиться противостояние с Россией. Это вызывает опасения в других западных столицах — такие разговоры могут привести к тому, что Киев будет вынужден пойти на преждевременное прекращение огня", - сказано в тексте публикации.Кроме того, акции европейских оборонных компаний упали из-за отсутствия признаков прорыва ВСУ на поле боя, а реакция России на разрешение украинской армии нанести удар по своей территории вызывает опасение из-за ужасающих последствий, заметили, авторы публикации.В издании заключили, что официальные лица начинают серьезно рассматривать идею завершения конфликта через переговоры, однако Киев должен решиться на них самостоятельно без внешнего давления на Владимира Зеленского.Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно вредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240917/peregovory-851626693.html

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россия, украина, переговоры