Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нет признаков прорыва. Союзники Украины задумались о мирных переговорах - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240918/peregovory-851640520.html
Нет признаков прорыва. Союзники Украины задумались о мирных переговорах
Нет признаков прорыва. Союзники Украины задумались о мирных переговорах - 18.09.2024, ПРАЙМ
Нет признаков прорыва. Союзники Украины задумались о мирных переговорах
Все больше союзников Украины склоняются к тому, чтобы завершить конфликт с Россией путем мирных переговоров, говорится в материале агентства Bloomberg. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T10:29+0300
2024-09-18T10:29+0300
политика
россия
украина
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Все больше союзников Украины склоняются к тому, чтобы завершить конфликт с Россией путем мирных переговоров, говорится в материале агентства Bloomberg."Некоторые союзники Украины начинают поговаривать о том, чем может закончиться противостояние с Россией. Это вызывает опасения в других западных столицах — такие разговоры могут привести к тому, что Киев будет вынужден пойти на преждевременное прекращение огня", - сказано в тексте публикации.Кроме того, акции европейских оборонных компаний упали из-за отсутствия признаков прорыва ВСУ на поле боя, а реакция России на разрешение украинской армии нанести удар по своей территории вызывает опасение из-за ужасающих последствий, заметили, авторы публикации.В издании заключили, что официальные лица начинают серьезно рассматривать идею завершения конфликта через переговоры, однако Киев должен решиться на них самостоятельно без внешнего давления на Владимира Зеленского.Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно вредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240917/peregovory-851626693.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_49a6e6df48b4fc558fcf001a68e24845.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
10:29 18.09.2024
 
Нет признаков прорыва. Союзники Украины задумались о мирных переговорах

Bloomberg: союзники Украины задумались о завершении конфликта путем переговоров

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Все больше союзников Украины склоняются к тому, чтобы завершить конфликт с Россией путем мирных переговоров, говорится в материале агентства Bloomberg.
"Некоторые союзники Украины начинают поговаривать о том, чем может закончиться противостояние с Россией. Это вызывает опасения в других западных столицах — такие разговоры могут привести к тому, что Киев будет вынужден пойти на преждевременное прекращение огня", - сказано в тексте публикации.
Кроме того, акции европейских оборонных компаний упали из-за отсутствия признаков прорыва ВСУ на поле боя, а реакция России на разрешение украинской армии нанести удар по своей территории вызывает опасение из-за ужасающих последствий, заметили, авторы публикации.
В издании заключили, что официальные лица начинают серьезно рассматривать идею завершения конфликта через переговоры, однако Киев должен решиться на них самостоятельно без внешнего давления на Владимира Зеленского.
Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.
После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно вредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
"Милитаристская лихорадка". В США призвали начать переговоры с Россией
Вчера, 17:15
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала