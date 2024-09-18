https://1prime.ru/20240918/peregovory-851647881.html

Эксперт призвал "не обманываться" призывами в США к переговорам с Россией

Эксперт призвал "не обманываться" призывами в США к переговорам с Россией - 18.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт призвал "не обманываться" призывами в США к переговорам с Россией

Не стоит верить заявлениям представителей Республиканской партии США о том, что они действительно поспособствуют мирным переговорам с российской стороной,... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T14:57+0300

2024-09-18T14:57+0300

2024-09-18T14:57+0300

политика

сша

выборы в сша

республиканская партия

мирные переговоры

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/83590/07/835900746_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1d9bee408809c2b5fe9a5b03b087edd5.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Не стоит верить заявлениям представителей Республиканской партии США о том, что они действительно поспособствуют мирным переговорам с российской стороной, поскольку это часть избирательной кампании, заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик."Это предвыборное, и нам не нужно обманываться такой "переговорной" риторикой. Дело в том, что такими материалами республиканцы пытаются консолидировать электорат и привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей, от которых зависит успех на выборах", - объяснил он новостному изданию РИА Новости.Сокольщик убежден, что для республиканцев на первом месте стоит победа в выборах, а не урегулирование конфликта между Киевом и Москвой или даже между Россией и Западом."Даже если гипотетически предположить, что эти заявления - правда, и республиканцы, придя в Белый дом, захотят переговоров, нельзя одним росчерком пера в американской системе решить такие сложные задачи", - подчеркнул эксперт, дополнив, что в политике решающую роль играет система сдержек и противовесов. Республиканская же партия сконцентрирована исключительно на достижении и удержании власти.

https://1prime.ru/20240918/konflikt-851647348.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, выборы в сша, республиканская партия, мирные переговоры, россия, украина