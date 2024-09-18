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Эксперт призвал "не обманываться" призывами в США к переговорам с Россией - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт призвал "не обманываться" призывами в США к переговорам с Россией
Эксперт призвал "не обманываться" призывами в США к переговорам с Россией - 18.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт призвал "не обманываться" призывами в США к переговорам с Россией
Не стоит верить заявлениям представителей Республиканской партии США о том, что они действительно поспособствуют мирным переговорам с российской стороной,... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:57+0300
2024-09-18T14:57+0300
политика
сша
выборы в сша
республиканская партия
мирные переговоры
россия
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Не стоит верить заявлениям представителей Республиканской партии США о том, что они действительно поспособствуют мирным переговорам с российской стороной, поскольку это часть избирательной кампании, заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик."Это предвыборное, и нам не нужно обманываться такой "переговорной" риторикой. Дело в том, что такими материалами республиканцы пытаются консолидировать электорат и привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей, от которых зависит успех на выборах", - объяснил он новостному изданию РИА Новости.Сокольщик убежден, что для республиканцев на первом месте стоит победа в выборах, а не урегулирование конфликта между Киевом и Москвой или даже между Россией и Западом."Даже если гипотетически предположить, что эти заявления - правда, и республиканцы, придя в Белый дом, захотят переговоров, нельзя одним росчерком пера в американской системе решить такие сложные задачи", - подчеркнул эксперт, дополнив, что в политике решающую роль играет система сдержек и противовесов. Республиканская же партия сконцентрирована исключительно на достижении и удержании власти.
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сша, выборы в сша, республиканская партия, мирные переговоры, россия, украина
Политика, США, выборы в США, Республиканская партия, мирные переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
14:57 18.09.2024
 
Эксперт призвал "не обманываться" призывами в США к переговорам с Россией

Эксперт Сокольщик: риторика республиканцев является частью предвыборной гонки

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Не стоит верить заявлениям представителей Республиканской партии США о том, что они действительно поспособствуют мирным переговорам с российской стороной, поскольку это часть избирательной кампании, заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Это предвыборное, и нам не нужно обманываться такой "переговорной" риторикой. Дело в том, что такими материалами республиканцы пытаются консолидировать электорат и привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей, от которых зависит успех на выборах", - объяснил он новостному изданию РИА Новости.
Сокольщик убежден, что для республиканцев на первом месте стоит победа в выборах, а не урегулирование конфликта между Киевом и Москвой или даже между Россией и Западом.
"Даже если гипотетически предположить, что эти заявления - правда, и республиканцы, придя в Белый дом, захотят переговоров, нельзя одним росчерком пера в американской системе решить такие сложные задачи", - подчеркнул эксперт, дополнив, что в политике решающую роль играет система сдержек и противовесов. Республиканская же партия сконцентрирована исключительно на достижении и удержании власти.
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ПолитикаСШАвыборы в СШАРеспубликанская партиямирные переговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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