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В Кремле не согласились с Пашиняном в оценке ОДКБ - 18.09.2024, ПРАЙМ
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В Кремле не согласились с Пашиняном в оценке ОДКБ
В Кремле не согласились с Пашиняном в оценке ОДКБ - 18.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле не согласились с Пашиняном в оценке ОДКБ
В Кремле категорически не согласны с премьер-министром Армении Николом Пашиняном относительно его оценки Организации Договора о коллективной безопасности... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T12:24+0300
2024-09-18T12:24+0300
политика
дмитрий песков
никол пашинян
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В Кремле категорически не согласны с премьер-министром Армении Николом Пашиняном относительно его оценки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов", - отметил официальный представитель Кремля.Песков добавил, что Москва будет доводить эту позицию до сведения руководства Армении.Ранее Пашинян заявил о замораживании участия Армении в ОДКБ, утверждая, что организация представляет угрозу для суверенитета Армении. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в свою очередь сказал, что к такому решению Ереван подтолкнули западные страны.
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дмитрий песков, никол пашинян, одкб
Политика, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, ОДКБ
12:24 18.09.2024
 
В Кремле не согласились с Пашиняном в оценке ОДКБ

Песков: Кремль не согласен с Пашиняном в оценке ОДКБ, от нее не исходит угрозы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В Кремле категорически не согласны с премьер-министром Армении Николом Пашиняном относительно его оценки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов", - отметил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что Москва будет доводить эту позицию до сведения руководства Армении.
Ранее Пашинян заявил о замораживании участия Армении в ОДКБ, утверждая, что организация представляет угрозу для суверенитета Армении. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в свою очередь сказал, что к такому решению Ереван подтолкнули западные страны.
Никол Пашинян
"Пусть Лукашенко извинится". Пашинян назвал условие Армении для ОДКБ
13 июня, 12:06
 
ПолитикаДмитрий ПесковНикол ПашинянОДКБ
 
 
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