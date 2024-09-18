https://1prime.ru/20240918/peskov-851643842.html

В Кремле не согласились с Пашиняном в оценке ОДКБ

В Кремле не согласились с Пашиняном в оценке ОДКБ - 18.09.2024, ПРАЙМ

В Кремле не согласились с Пашиняном в оценке ОДКБ

В Кремле категорически не согласны с премьер-министром Армении Николом Пашиняном относительно его оценки Организации Договора о коллективной безопасности... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T12:24+0300

2024-09-18T12:24+0300

2024-09-18T12:24+0300

политика

дмитрий песков

никол пашинян

одкб

https://cdnn.1prime.ru/img/83560/40/835604087_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_9c994d0f662e5df07a5bebeb772e0679.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В Кремле категорически не согласны с премьер-министром Армении Николом Пашиняном относительно его оценки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов", - отметил официальный представитель Кремля.Песков добавил, что Москва будет доводить эту позицию до сведения руководства Армении.Ранее Пашинян заявил о замораживании участия Армении в ОДКБ, утверждая, что организация представляет угрозу для суверенитета Армении. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в свою очередь сказал, что к такому решению Ереван подтолкнули западные страны.

https://1prime.ru/20240613/pashinyan-849128672.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, никол пашинян, одкб