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Венгерская фирма заявила, что не производила пейджеры для Ливана

Венгерская фирма заявила, что не производила пейджеры для Ливана - 18.09.2024, ПРАЙМ

Венгерская фирма заявила, что не производила пейджеры для Ливана

Связываемая с терактом в Ливане венгерская компания BAC Consulting Kft. заявила, что не производила пейджера, а оказывала услуги бизнес-консультирования. Об... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T15:51+0300

2024-09-18T15:51+0300

2024-09-18T15:51+0300

происшествия

венгрия

ливан

теракт

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Связываемая с терактом в Ливане венгерская компания BAC Consulting Kft. заявила, что не производила пейджера, а оказывала услуги бизнес-консультирования. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель фирмы, попросивший не называть его имени. Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo сообщил, что партию взорвавшихся в Ливане пейджеров выпустила по лицензии будапештская компания BAC Consulting Kft. Собеседник РИА Новости заявил, что абсолютно не понимает в чем дело и что BAC Consulting Kft никогда не занимались производством пейджеров.

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венгрия

ливан

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венгрия, ливан, теракт