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Венгерская фирма заявила, что не производила пейджеры для Ливана
Венгерская фирма заявила, что не производила пейджеры для Ливана - 18.09.2024, ПРАЙМ
Венгерская фирма заявила, что не производила пейджеры для Ливана
Связываемая с терактом в Ливане венгерская компания BAC Consulting Kft. заявила, что не производила пейджера, а оказывала услуги бизнес-консультирования. Об... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T15:51+0300
2024-09-18T15:51+0300
2024-09-18T15:51+0300
происшествия
венгрия
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Связываемая с терактом в Ливане венгерская компания BAC Consulting Kft. заявила, что не производила пейджера, а оказывала услуги бизнес-консультирования. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель фирмы, попросивший не называть его имени. Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo сообщил, что партию взорвавшихся в Ливане пейджеров выпустила по лицензии будапештская компания BAC Consulting Kft. Собеседник РИА Новости заявил, что абсолютно не понимает в чем дело и что BAC Consulting Kft никогда не занимались производством пейджеров.
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венгрия, ливан, теракт
Происшествия, ВЕНГРИЯ, ЛИВАН, теракт
Венгерская фирма заявила, что не производила пейджеры для Ливана
Связываемая с терактом в Ливане BAC Consulting, заявила, что не делала пейджеры
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Связываемая с терактом в Ливане венгерская компания BAC Consulting Kft. заявила, что не производила пейджера, а оказывала услуги бизнес-консультирования. Об этом рассказал агентству РИА Новости представитель фирмы, попросивший не называть его имени.
Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo сообщил, что партию взорвавшихся в Ливане пейджеров выпустила по лицензии будапештская компания BAC Consulting Kft.
Собеседник РИА Новости заявил, что абсолютно не понимает в чем дело и что BAC Consulting Kft никогда не занимались производством пейджеров.
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