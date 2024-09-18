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"Скажите Путину". На Западе предложили новый план по Украине
"Скажите Путину". На Западе предложили новый план по Украине - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Скажите Путину". На Западе предложили новый план по Украине
Владимиру Зеленскому нужно провести у себя в стране всеобщие выборы, а также предпринять шаги по возобновлению переговоров с Москвой, считает полковник ВС США в | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T23:42+0300
2024-09-18T23:42+0300
2024-09-18T23:42+0300
политика
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому нужно провести у себя в стране всеобщие выборы, а также предпринять шаги по возобновлению переговоров с Москвой, считает полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По его словам, Зеленский должен организовать выборы "по всей Украине и позволить создать новое правительство, которое впервые за долгое время станет легитимным", после этого ему надо отменить военное положение в стране. "А дальше скажите (президенту России Владимиру — ред.) Путину, что вы хотите поговорить", — заявил Уилкерсон.Эксперт полагает, что перечисленные выше шаги помогут Украине удержать контроль по крайней мере над частью территорий, возможно, в том числе и над Одессой. Он добавил, что Киеву для урегулирования конфликта также следует провозгласить нейтралитетВ сентябре в ходе Восточного экономического форума Путин заявил, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.Ранее Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно вредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.
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украина, владимир зеленский, сво, владимир путин, переговоры
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, СВО, Владимир Путин, переговоры
"Скажите Путину". На Западе предложили новый план по Украине
Уилкерсон: Зеленский должен провести выборы и начать переговоры с Москвой
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ.
Владимиру Зеленскому нужно провести у себя в стране всеобщие выборы, а также предпринять шаги по возобновлению переговоров с Москвой, считает полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Об этом он заявил в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
По его словам, Зеленский должен организовать выборы "по всей Украине и позволить создать новое правительство, которое впервые за долгое время станет легитимным", после этого ему надо отменить военное положение в стране.
"А дальше скажите (президенту России Владимиру — ред.) Путину, что вы хотите поговорить", — заявил Уилкерсон.
Эксперт полагает, что перечисленные выше шаги помогут Украине удержать контроль по крайней мере над частью территорий, возможно, в том числе и над Одессой. Он добавил, что Киеву для урегулирования конфликта также следует провозгласить нейтралитет
В сентябре в ходе Восточного экономического форума Путин заявил, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Ранее Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.
После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно вредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.
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