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В Минюсте предложили создать платформу для правовой помощи бизнесу в БРИКС

В Минюсте предложили создать платформу для правовой помощи бизнесу в БРИКС - 18.09.2024, ПРАЙМ

В Минюсте предложили создать платформу для правовой помощи бизнесу в БРИКС

Глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко выступил с предложением по созданию интернет-платформы для оказания правовой помощи гражданам и бизнесу... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T17:35+0300

2024-09-18T17:35+0300

2024-09-18T17:36+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко выступил с предложением по созданию интернет-платформы для оказания правовой помощи гражданам и бизнесу стран БРИКС. В среду в Москве началось первое совещание министров юстиции стран БРИКС под председательством Чуйченко. В ходе мероприятия он предложил реализовать ряд инициатив на площадках объединения. По его словам, есть несколько возможных направлений развития сотрудничества входящих в БРИКС государств в сфере юстиции, которые позволят создать эффективные механизмов регулирования трансграничного делового и гражданского оборота и обеспечения безопасности иностранных инвестиций.Министр сообщил, что первым направлением является создание международного инструмента, который бы закрепил совместные подходы к упрощению процедуры признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам. Данный инструмент также позволит разрешить накопившиеся на двусторонних треках проблемы, не позволяющие беспрепятственно исполнять иностранные судебные решения, добавил он и предложил создать рабочую группу по этому направлению.Вторым направлением по мнению Чуйченко могло бы стать укрепление международно-правовой базы по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, "но с акцентом на перевод всех действующих механизмов в "цифру". "Во многих странах, участвующих в объединении БРИКС, уже либо существуют, либо найдены национальные подходы к такой цифровой трансформации, поэтому было бы полезно и для граждан, и для бизнеса наших стран, если бы мы попытались создать единую интернет-платформу для оказания международной правовой помощи", — сказал Чуйченко. Он подчеркнул, что это будет трудоемкий шаг, но его реализация позволит на качественно новом уровне наладить взаимодействие государств в сфере юстиции.

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брикс, министерство юстиции, бизнес