https://1prime.ru/20240918/pokushenie-851637246.html

"Пожинаете плоды": на Украине назвали роль Зеленского в покушении на Трампа

"Пожинаете плоды": на Украине назвали роль Зеленского в покушении на Трампа - 18.09.2024, ПРАЙМ

"Пожинаете плоды": на Украине назвали роль Зеленского в покушении на Трампа

Поддерживаемая Западом репрессивная политика киевского режима нормализовала насилие сторонников Украины в самих же западных странах, считает депутат Верховной... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T07:37+0300

2024-09-18T07:37+0300

2024-09-18T07:37+0300

политика

дональд трамп

покушение на дональда трампа

владимир зеленский

киевский режим

запад

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Поддерживаемая Западом репрессивная политика киевского режима нормализовала насилие сторонников Украины в самих же западных странах, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Он также подчеркнул, что покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, совершенное, по предварительной информации, сторонником киевского режима Райаном Уэсли Раутом, является прямым результатом влияния."Такой способ подавления любой другой позиции, кроме “правильной”, с применением силы — в мировую повестку внес Зеленский", — объяснил политик.Дубинский считает, что западные страны поощряют насилие и нарушение человеческих прав на Украине со стороны украинских военных. "Если сторонникам Зеленского можно это на Украине, то почему нельзя в США? Вы сами взрастили эту безнаказанность и теперь пожинаете ее плоды. Плоды использования любых грязных методов в оправдание “высокой цели”, — подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240917/pokushenie-851612756.html

запад

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дональд трамп, покушение на дональда трампа, владимир зеленский, киевский режим, запад