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"Пожинаете плоды": на Украине назвали роль Зеленского в покушении на Трампа - 18.09.2024, ПРАЙМ
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"Пожинаете плоды": на Украине назвали роль Зеленского в покушении на Трампа
"Пожинаете плоды": на Украине назвали роль Зеленского в покушении на Трампа - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Пожинаете плоды": на Украине назвали роль Зеленского в покушении на Трампа
Поддерживаемая Западом репрессивная политика киевского режима нормализовала насилие сторонников Украины в самих же западных странах, считает депутат Верховной... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T07:37+0300
2024-09-18T07:37+0300
политика
дональд трамп
покушение на дональда трампа
владимир зеленский
киевский режим
запад
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Поддерживаемая Западом репрессивная политика киевского режима нормализовала насилие сторонников Украины в самих же западных странах, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Он также подчеркнул, что покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, совершенное, по предварительной информации, сторонником киевского режима Райаном Уэсли Раутом, является прямым результатом влияния."Такой способ подавления любой другой позиции, кроме “правильной”, с применением силы — в мировую повестку внес Зеленский", — объяснил политик.Дубинский считает, что западные страны поощряют насилие и нарушение человеческих прав на Украине со стороны украинских военных. "Если сторонникам Зеленского можно это на Украине, то почему нельзя в США? Вы сами взрастили эту безнаказанность и теперь пожинаете ее плоды. Плоды использования любых грязных методов в оправдание “высокой цели”, — подчеркнул он.
https://1prime.ru/20240917/pokushenie-851612756.html
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дональд трамп, покушение на дональда трампа, владимир зеленский, киевский режим, запад
Политика, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа, Владимир Зеленский, киевский режим, ЗАПАД
07:37 18.09.2024
 
"Пожинаете плоды": на Украине назвали роль Зеленского в покушении на Трампа

Дубинский: безнаказанность Зеленского спровоцировала покушение на Трампа

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Поддерживаемая Западом репрессивная политика киевского режима нормализовала насилие сторонников Украины в самих же западных странах, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Он также подчеркнул, что покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, совершенное, по предварительной информации, сторонником киевского режима Райаном Уэсли Раутом, является прямым результатом влияния.
"Такой способ подавления любой другой позиции, кроме “правильной”, с применением силы — в мировую повестку внес Зеленский", — объяснил политик.
Дубинский считает, что западные страны поощряют насилие и нарушение человеческих прав на Украине со стороны украинских военных. "Если сторонникам Зеленского можно это на Украине, то почему нельзя в США? Вы сами взрастили эту безнаказанность и теперь пожинаете ее плоды. Плоды использования любых грязных методов в оправдание “высокой цели”, — подчеркнул он.
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ПолитикаДональд Трамппокушение на Дональда ТрампаВладимир Зеленскийкиевский режимЗАПАД
 
 
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