https://1prime.ru/20240918/pokushenie-851637246.html
"Пожинаете плоды": на Украине назвали роль Зеленского в покушении на Трампа
"Пожинаете плоды": на Украине назвали роль Зеленского в покушении на Трампа - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Пожинаете плоды": на Украине назвали роль Зеленского в покушении на Трампа
Поддерживаемая Западом репрессивная политика киевского режима нормализовала насилие сторонников Украины в самих же западных странах, считает депутат Верховной... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T07:37+0300
2024-09-18T07:37+0300
2024-09-18T07:37+0300
политика
дональд трамп
покушение на дональда трампа
владимир зеленский
киевский режим
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Поддерживаемая Западом репрессивная политика киевского режима нормализовала насилие сторонников Украины в самих же западных странах, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Он также подчеркнул, что покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, совершенное, по предварительной информации, сторонником киевского режима Райаном Уэсли Раутом, является прямым результатом влияния."Такой способ подавления любой другой позиции, кроме “правильной”, с применением силы — в мировую повестку внес Зеленский", — объяснил политик.Дубинский считает, что западные страны поощряют насилие и нарушение человеческих прав на Украине со стороны украинских военных. "Если сторонникам Зеленского можно это на Украине, то почему нельзя в США? Вы сами взрастили эту безнаказанность и теперь пожинаете ее плоды. Плоды использования любых грязных методов в оправдание “высокой цели”, — подчеркнул он.
https://1prime.ru/20240917/pokushenie-851612756.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f9b16acead2698e9dbb7a7bebd896865.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, покушение на дональда трампа, владимир зеленский, киевский режим, запад
Политика, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа, Владимир Зеленский, киевский режим, ЗАПАД
"Пожинаете плоды": на Украине назвали роль Зеленского в покушении на Трампа
Дубинский: безнаказанность Зеленского спровоцировала покушение на Трампа
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Поддерживаемая Западом репрессивная политика киевского режима нормализовала насилие сторонников Украины в самих же западных странах, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Он также подчеркнул, что покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, совершенное, по предварительной информации, сторонником киевского режима Райаном Уэсли Раутом, является прямым результатом влияния.
"Такой способ подавления любой другой позиции, кроме “правильной”, с применением силы — в мировую повестку внес Зеленский", — объяснил политик.
Дубинский считает, что западные страны поощряют насилие и нарушение человеческих прав на Украине со стороны украинских военных. "Если сторонникам Зеленского можно это на Украине, то почему нельзя в США? Вы сами взрастили эту безнаказанность и теперь пожинаете ее плоды. Плоды использования любых грязных методов в оправдание “высокой цели”, — подчеркнул он.
СМИ раскрыли, как покушение на Трампа повлияло на Зеленского