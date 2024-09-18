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Росстат зафиксировал снижение потребительской уверенности в стране - 18.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Росстат зафиксировал снижение потребительской уверенности в стране
Росстат зафиксировал снижение потребительской уверенности в стране - 18.09.2024, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал снижение потребительской уверенности в стране
Индекс потребительской уверенности россиян в третьем квартале 2024 года снизился по сравнению со вторым кварталом на 1 процентный пункт и составил минус 7%,... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T19:29+0300
2024-09-18T19:56+0300
экономика
россия
потребительская уверенность на рынке жилья
росстат
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в третьем квартале 2024 года снизился по сравнению со вторым кварталом на 1 процентный пункт и составил минус 7%, сообщил Росстат. "Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2024 года снизился на 1 процентный пункт и составил (-7%)", - говорится в сообщении. Кварталом ранее потребительская уверенность россиян была на максимуме с 2014 года, составив минус 6%. Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Росстатом ежеквартально с 1998 года. В настоящее время в опросах принимают участие 5,1 тысячи человек в возрасте от 16 лет.
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россия, потребительская уверенность на рынке жилья, росстат
Экономика, РОССИЯ, потребительская уверенность на рынке жилья, Росстат
19:29 18.09.2024 (обновлено: 19:56 18.09.2024)
 
Росстат зафиксировал снижение потребительской уверенности в стране

Росстат: потребительская уверенность в РФ в III квартале снизилась на 1 п.п.

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в третьем квартале 2024 года снизился по сравнению со вторым кварталом на 1 процентный пункт и составил минус 7%, сообщил Росстат.
"Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2024 года снизился на 1 процентный пункт и составил (-7%)", - говорится в сообщении.
Кварталом ранее потребительская уверенность россиян была на максимуме с 2014 года, составив минус 6%.
Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Росстатом ежеквартально с 1998 года. В настоящее время в опросах принимают участие 5,1 тысячи человек в возрасте от 16 лет.
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ЭкономикаРОССИЯпотребительская уверенность на рынке жильяРосстат
 
 
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