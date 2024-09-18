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В МИД Китая предупредили, чем грозит продвижение США в АТР - 18.09.2024, ПРАЙМ
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В МИД Китая предупредили, чем грозит продвижение США в АТР
В МИД Китая предупредили, чем грозит продвижение США в АТР - 18.09.2024, ПРАЙМ
В МИД Китая предупредили, чем грозит продвижение США в АТР
Вашингтон, продвигая идею глобального превосходства, стремится подчинить себе Азиатско-Тихоокеанский регион путем размещения своих ракет, однако это может... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:38+0300
2024-09-18T11:38+0300
политика
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ракеты
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ПЕКИН, 18 сен - ПРАЙМ. Вашингтон, продвигая идею глобального превосходства, стремится подчинить себе Азиатско-Тихоокеанский регион путем размещения своих ракет, однако это может привести к обострению гонки вооружений, подчеркнул официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь в ходе брифинга."Эти действия обострят гонку вооружений, серьезно повысят напряженность в регионе, поставят под угрозу региональный мир и безопасность, подорвут глобальный стратегический баланс и стабильность", - объяснил дипломат.Он также упомянул, что КНР неоднократно подчеркивала свою позицию по этому вопросу. Линь Цзянь призвал Штаты отказаться от своих планов по дальнейшему размещению американского вооружения в АТР. Он также обратился к другим странам и посоветовал оценить истинные цели США , которые могут стать нарушителем мира и порядка в регионе.Представитель китайского МИД добавил, что КНР намерена следить за ситуацией и отстаивать свои интересы.
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китай, сша, атр, ракеты
Политика, КИТАЙ, США, АТР, ракеты
11:38 18.09.2024
 
В МИД Китая предупредили, чем грозит продвижение США в АТР

МИД КНР: продвижение США в АТР обострит гонку вооружений и повысит напряженность

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© AFP / Jason Lee/Pool
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ПЕКИН, 18 сен - ПРАЙМ. Вашингтон, продвигая идею глобального превосходства, стремится подчинить себе Азиатско-Тихоокеанский регион путем размещения своих ракет, однако это может привести к обострению гонки вооружений, подчеркнул официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь в ходе брифинга.
"Эти действия обострят гонку вооружений, серьезно повысят напряженность в регионе, поставят под угрозу региональный мир и безопасность, подорвут глобальный стратегический баланс и стабильность", - объяснил дипломат.
Он также упомянул, что КНР неоднократно подчеркивала свою позицию по этому вопросу. Линь Цзянь призвал Штаты отказаться от своих планов по дальнейшему размещению американского вооружения в АТР. Он также обратился к другим странам и посоветовал оценить истинные цели США , которые могут стать нарушителем мира и порядка в регионе.
Представитель китайского МИД добавил, что КНР намерена следить за ситуацией и отстаивать свои интересы.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
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