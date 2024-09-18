https://1prime.ru/20240918/putin-851650450.html

Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, заявил Путин

Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, заявил Путин - 18.09.2024, ПРАЙМ

Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, заявил Путин

Идеи всеобщей безопасности являются востребованными на всех континентах. Об этом заявил в ходе выступления на Евразийском женском форуме президент России... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T16:39+0300

2024-09-18T16:39+0300

2024-09-18T16:52+0300

политика

владимир путин

безопасность

мир

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С-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Идеи всеобщей безопасности являются востребованными на всех континентах. Об этом заявил в ходе выступления на Евразийском женском форуме президент России Владимир Путин. По его словам, на проводимых в России форумах отражаются важнейшие вопросы сегодняшнего времени, продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности. Российский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день "это, как никогда, актуально и востребовано миллионами людей на всех континентах". Кроме того, Путин отметил, что Россия является открытой и гостеприимной страной, где ценятся диалог, доверие и дружба, что здесь с уважением относятся к многообразию и самобытности государств и народов.Президент РФ указал, что большой интерес к Евразийскому женскому форуму вызван и тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщины в обществе. По его словам, на форуме собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии, при этом их опыт в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной, просветительской деятельности, безусловно, имеет огромное значение для миллиардов людей на всей планете. Эти факторы позволили форуму стать глобальной площадкой выработки предложений для решения самых насущных проблем, сказал Путин.Он подчеркнул, что только на прочной основе доверия, открытости, взаимопонимания и контактов в самых разных областях человечество может решать трудные социальные проблемы, обеспечивать экономическое благополучие и технологическое развитие, преодолевать бедность, неравенство и болезни.Путин также заявил, что самое главное –это вырабатывать принципы равной неделимой безопасности, в которой нуждаются все страны, и Россия много лет призывает объединиться для обсуждения и принятия таких принципов. Президент РФ выразил убежденность что участницы форума поддерживают российские инициативы и будут их проводниками в своих государствах.IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Организаторами мероприятия являются Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, безопасность, мир