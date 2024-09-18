Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, заявил Путин - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240918/putin-851650450.html
Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, заявил Путин
Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, заявил Путин - 18.09.2024, ПРАЙМ
Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, заявил Путин
Идеи всеобщей безопасности являются востребованными на всех континентах. Об этом заявил в ходе выступления на Евразийском женском форуме президент России... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T16:39+0300
2024-09-18T16:52+0300
политика
владимир путин
безопасность
мир
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851480911_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_3a4b7da112dbcd2b74cf76fc4d3cff87.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Идеи всеобщей безопасности являются востребованными на всех континентах. Об этом заявил в ходе выступления на Евразийском женском форуме президент России Владимир Путин. По его словам, на проводимых в России форумах отражаются важнейшие вопросы сегодняшнего времени, продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности. Российский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день "это, как никогда, актуально и востребовано миллионами людей на всех континентах". Кроме того, Путин отметил, что Россия является открытой и гостеприимной страной, где ценятся диалог, доверие и дружба, что здесь с уважением относятся к многообразию и самобытности государств и народов.Президент РФ указал, что большой интерес к Евразийскому женскому форуму вызван и тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщины в обществе. По его словам, на форуме собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии, при этом их опыт в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной, просветительской деятельности, безусловно, имеет огромное значение для миллиардов людей на всей планете. Эти факторы позволили форуму стать глобальной площадкой выработки предложений для решения самых насущных проблем, сказал Путин.Он подчеркнул, что только на прочной основе доверия, открытости, взаимопонимания и контактов в самых разных областях человечество может решать трудные социальные проблемы, обеспечивать экономическое благополучие и технологическое развитие, преодолевать бедность, неравенство и болезни.Путин также заявил, что самое главное –это вырабатывать принципы равной неделимой безопасности, в которой нуждаются все страны, и Россия много лет призывает объединиться для обсуждения и принятия таких принципов. Президент РФ выразил убежденность что участницы форума поддерживают российские инициативы и будут их проводниками в своих государствах.IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Организаторами мероприятия являются Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ.
https://1prime.ru/20240917/byudzhet-851621026.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851480911_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_216f8e9f34bfc38d1ee1ec9eee60eda7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, безопасность, мир
Политика, Владимир Путин, безопасность, МИР
16:39 18.09.2024 (обновлено: 16:52 18.09.2024)
 
Идеи всеобщей безопасности востребованы на всех континентах, заявил Путин

Путин: идеи всеобщей безопасности актуальны и востребованы на всех континентах

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Идеи всеобщей безопасности являются востребованными на всех континентах. Об этом заявил в ходе выступления на Евразийском женском форуме президент России Владимир Путин.
По его словам, на проводимых в России форумах отражаются важнейшие вопросы сегодняшнего времени, продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности.
Российский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день "это, как никогда, актуально и востребовано миллионами людей на всех континентах".
Кроме того, Путин отметил, что Россия является открытой и гостеприимной страной, где ценятся диалог, доверие и дружба, что здесь с уважением относятся к многообразию и самобытности государств и народов.
Президент РФ указал, что большой интерес к Евразийскому женскому форуму вызван и тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщины в обществе. По его словам, на форуме собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии, при этом их опыт в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной, просветительской деятельности, безусловно, имеет огромное значение для миллиардов людей на всей планете. Эти факторы позволили форуму стать глобальной площадкой выработки предложений для решения самых насущных проблем, сказал Путин.
Он подчеркнул, что только на прочной основе доверия, открытости, взаимопонимания и контактов в самых разных областях человечество может решать трудные социальные проблемы, обеспечивать экономическое благополучие и технологическое развитие, преодолевать бедность, неравенство и болезни.
Путин также заявил, что самое главное –это вырабатывать принципы равной неделимой безопасности, в которой нуждаются все страны, и Россия много лет призывает объединиться для обсуждения и принятия таких принципов.
Президент РФ выразил убежденность что участницы форума поддерживают российские инициативы и будут их проводниками в своих государствах.
IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Организаторами мероприятия являются Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Путин обозначил приоритеты будущего бюджета России
Вчера, 13:47
 
ПолитикаВладимир ПутинбезопасностьМИР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала