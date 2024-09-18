https://1prime.ru/20240918/putin-851658489.html

Путин призвал создавать условия для открытия производств в регионах

Путин призвал создавать условия для открытия производств в регионах - 18.09.2024, ПРАЙМ

Путин призвал создавать условия для открытия производств в регионах

Необходимо создавать условия для открытия новых и модернизации существующих производств в регионах, заявил в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ в... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T19:48+0300

2024-09-18T19:48+0300

2024-09-18T19:58+0300

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Необходимо создавать условия для открытия новых и модернизации существующих производств в регионах, заявил в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференцсвязи резидент России Владимир Путин. "(В регионах нужно — ред.) создавать возможности для открытия новых и модернизации действующих производств", — сказал глава государства.Он также отметил, что задачи экономического роста должны решаться в увязке с решением социальных проблем страны."Речь подчеркну, идет именно о комплексном развитии, когда задачи экономического роста решаются в увязке с созданием благоприятных современных условий для жизни людей, семей с детьми", — сказал он.По словам Путина, это касается сфер образования, здравоохранения, модернизации социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, создания комфортной среды в городах и поселках, а также широких возможностей для самореализации их жителей в самых разных сферах.Кроме того, российский лидер призвал глав регионов работать с максимальной отдачей, чтобы успешно достичь задач, стоящих перед страной. Он поручил им держать на личном контроле мероприятия по реализации новых национальных проектов, так как сейчас формируется этих проектов, их основных механизмов для достижения масштабных стратегических целей. По словам Путина, успех реализации будет в значительной степени зависеть от того, как выстроена работа в регионах и вложенные ресурсы должны приносить максимальную пользу людям.

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россия, владимир путин, промышленность, предприятия