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Российская армия будет получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Российская армия будет получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин
Российская армия будет получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин - 18.09.2024, ПРАЙМ
Российская армия будет получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин
Российская армия будут получать не единичные, а серийные образцы современных вооружений. Об этом заявил в ходе совещания по развитию Вооруженных сил РФ в... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T20:36+0300
2024-09-18T20:36+0300
вооружения
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Российская армия будут получать не единичные, а серийные образцы современных вооружений. Об этом заявил в ходе совещания по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО президент России Владимир Путин. Он отметил, что в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи.Глава государства добавил, что Россия уделяет большое внимание укреплению армии и флота, проводится программа их комплексного переоснащения. По его словам, речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного войсками в ходе СВО.Путин сообщил, что в войска должны поступить беспилотники — от стратегических и тяжелых, до малых и сверхмалых, которые станут разведчиками, ударными комплексами, патрульными, контрбатарейными, комплексами-саперами, минерами и истребителями.Кроме того, российский лидер призвал решить ключевую задачу — обеспечить комплектование Вооруженных сил РФ подготовленным и обученным личным составом, в том числе части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов.
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россия, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин
20:36 18.09.2024
 
Российская армия будет получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин

Путин: российская армия будет получать серийные образцы современных вооружений

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Российская армия будут получать не единичные, а серийные образцы современных вооружений. Об этом заявил в ходе совещания по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО президент России Владимир Путин.
Он отметил, что в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи.
Глава государства добавил, что Россия уделяет большое внимание укреплению армии и флота, проводится программа их комплексного переоснащения. По его словам, речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного войсками в ходе СВО.
Путин сообщил, что в войска должны поступить беспилотники — от стратегических и тяжелых, до малых и сверхмалых, которые станут разведчиками, ударными комплексами, патрульными, контрбатарейными, комплексами-саперами, минерами и истребителями.
Кроме того, российский лидер призвал решить ключевую задачу — обеспечить комплектование Вооруженных сил РФ подготовленным и обученным личным составом, в том числе части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов.
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