https://1prime.ru/20240918/putin-851659835.html

Российская армия будет получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин

Российская армия будет получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин - 18.09.2024, ПРАЙМ

Российская армия будет получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин

Российская армия будут получать не единичные, а серийные образцы современных вооружений. Об этом заявил в ходе совещания по развитию Вооруженных сил РФ в... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T20:36+0300

2024-09-18T20:36+0300

2024-09-18T20:36+0300

вооружения

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Российская армия будут получать не единичные, а серийные образцы современных вооружений. Об этом заявил в ходе совещания по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО президент России Владимир Путин. Он отметил, что в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи.Глава государства добавил, что Россия уделяет большое внимание укреплению армии и флота, проводится программа их комплексного переоснащения. По его словам, речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного войсками в ходе СВО.Путин сообщил, что в войска должны поступить беспилотники — от стратегических и тяжелых, до малых и сверхмалых, которые станут разведчиками, ударными комплексами, патрульными, контрбатарейными, комплексами-саперами, минерами и истребителями.Кроме того, российский лидер призвал решить ключевую задачу — обеспечить комплектование Вооруженных сил РФ подготовленным и обученным личным составом, в том числе части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов.

https://1prime.ru/20240918/putin-851650450.html

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россия, владимир путин