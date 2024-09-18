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Путин принял предложение подписать договор о партнерстве с Ираном - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Путин принял предложение подписать договор о партнерстве с Ираном
Путин принял предложение подписать договор о партнерстве с Ираном - 18.09.2024, ПРАЙМ
Путин принял предложение подписать договор о партнерстве с Ираном
Президент РФ Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение разместили в | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T21:23+0300
2024-09-18T21:23+0300
политика
владимир путин
россия
иран
договор
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение разместили в среду на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится о принятии предложения МИД, которое согласовано с заинтересованными федеральными госорганами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Исламской Республикой Иран. Согласно распоряжению, осуществить подписание договора целесообразно "на высшем уровне".
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владимир путин, россия, иран, договор
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, ИРАН, договор
21:23 18.09.2024
 
Путин принял предложение подписать договор о партнерстве с Ираном

Путин принял предложение МИД о подписании договора о партнерстве с Ираном

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение разместили в среду на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе говорится о принятии предложения МИД, которое согласовано с заинтересованными федеральными госорганами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Исламской Республикой Иран.
Согласно распоряжению, осуществить подписание договора целесообразно "на высшем уровне".
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Президент Ирана рассказал о развитии отношений с Россией
Вчера, 22:00
 
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