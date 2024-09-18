https://1prime.ru/20240918/putin-851660608.html
Путин принял предложение подписать договор о партнерстве с Ираном
Путин принял предложение подписать договор о партнерстве с Ираном - 18.09.2024, ПРАЙМ
Путин принял предложение подписать договор о партнерстве с Ираном
Президент РФ Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение разместили в | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T21:23+0300
2024-09-18T21:23+0300
2024-09-18T21:23+0300
политика
владимир путин
россия
иран
договор
https://cdnn.1prime.ru/img/83612/52/836125200_0:38:3166:1819_1920x0_80_0_0_2f0e47ccc18a1c9b8e44661aaff0f6bd.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение разместили в среду на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится о принятии предложения МИД, которое согласовано с заинтересованными федеральными госорганами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Исламской Республикой Иран. Согласно распоряжению, осуществить подписание договора целесообразно "на высшем уровне".
https://1prime.ru/20240917/otnosheniya-851634034.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83612/52/836125200_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_6b75ffba98b8f8c095beb7cb4b9fd389.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, иран, договор
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, ИРАН, договор
Путин принял предложение подписать договор о партнерстве с Ираном
Путин принял предложение МИД о подписании договора о партнерстве с Ираном
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение разместили в среду на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе говорится о принятии предложения МИД, которое согласовано с заинтересованными федеральными госорганами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Исламской Республикой Иран.
Согласно распоряжению, осуществить подписание договора целесообразно "на высшем уровне".
Президент Ирана рассказал о развитии отношений с Россией