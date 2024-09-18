https://1prime.ru/20240918/putin-851660608.html

Путин принял предложение подписать договор о партнерстве с Ираном

Путин принял предложение подписать договор о партнерстве с Ираном - 18.09.2024, ПРАЙМ

Путин принял предложение подписать договор о партнерстве с Ираном

Президент РФ Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение разместили в | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T21:23+0300

2024-09-18T21:23+0300

2024-09-18T21:23+0300

политика

владимир путин

россия

иран

договор

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял предложение МИД России о подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение разместили в среду на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится о принятии предложения МИД, которое согласовано с заинтересованными федеральными госорганами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Исламской Республикой Иран. Согласно распоряжению, осуществить подписание договора целесообразно "на высшем уровне".

https://1prime.ru/20240917/otnosheniya-851634034.html

иран

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владимир путин, россия, иран, договор