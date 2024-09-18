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В Ливане после пейджеров начали взрываться рации, сообщили СМИ
В Ливане после пейджеров начали взрываться рации, сообщили СМИ - 18.09.2024, ПРАЙМ
В Ливане после пейджеров начали взрываться рации, сообщили СМИ
Израиль в среду осуществил детонацию тысяч раций, применяемых членами движения "Хезболла" в Ливане, Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T18:31+0300
2024-09-18T18:31+0300
2024-09-18T18:31+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Израиль в среду осуществил детонацию тысяч раций, применяемых членами движения "Хезболла" в Ливане, Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Ранее источник агентства РИА Новости проинформировал, что в разных районах страны взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами. "Израиль взорвал тысячи... раций, используемых членами "Хезболлах" в Ливане", — сказано в сообщении Axios. По данным портала, разведслужбы Израиля заранее установили взрывные устройства в рации и отправили их "Хезболла". Отмечается, что данные устройства являются частью системы связи, которая должна применяться в случае начала войны с Израилем. Ливанское издание "Ан-Нахар" со ссылкой на собственный источник в службе безопасности сообщило, что сдетонировавшие рации были закуплены около пяти месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник, пишет .Телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на свои данные сообщил, что ранения в результате новых взрывов в Ливане получили более 20 человек.Ранее Национальное агентство новостей Ливана NNA сообщило, что три человека погибли при взрыве устройств в деревне Сахмар в регионе Бекаа на востоке Ливана, а раненых доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров, при которой ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В настоящее время неизвестно, что является причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за это происшествие на Израиль.
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Происшествия, ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, конфликт, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В Ливане после пейджеров начали взрываться рации, сообщили СМИ
Axios: Израиль взорвал тысячи раций, используемых членами "Хезболла" в Ливане
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Израиль в среду осуществил детонацию тысяч раций, применяемых членами движения "Хезболла" в Ливане, Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее источник агентства РИА Новости проинформировал, что в разных районах страны взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами.
"Израиль взорвал тысячи... раций, используемых членами "Хезболлах" в Ливане", — сказано в сообщении Axios.
По данным портала, разведслужбы Израиля заранее установили взрывные устройства в рации и отправили их "Хезболла". Отмечается, что данные устройства являются частью системы связи, которая должна применяться в случае начала войны с Израилем.
Ливанское издание "Ан-Нахар" со ссылкой на собственный источник в службе безопасности сообщило, что сдетонировавшие рации были закуплены около пяти месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник, пишет .
Телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на свои данные сообщил, что ранения в результате новых взрывов в Ливане получили более 20 человек.
Ранее Национальное агентство новостей Ливана NNA сообщило, что три человека погибли при взрыве устройств в деревне Сахмар в регионе Бекаа на востоке Ливана, а раненых доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.
Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров, при которой ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В настоящее время неизвестно, что является причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за это происшествие на Израиль.
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