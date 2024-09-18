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ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы кредитной карты - 18.09.2024, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы кредитной карты
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы кредитной карты - 18.09.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты, говорится | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:03+0300
2024-09-18T11:05+0300
фас рф
сбербанк
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты, говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что ранее в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе содержалось следующее утверждение: "Снова признана лучшей в стране. Кредитная карта СберКарта". "По мнению ведомства, действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и имеют признаки нарушения Закона о рекламе. Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф", - говорится в сообщении. "Согласно Закону о рекламе при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения", - поясняется в сообщении.
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фас рф, сбербанк, реклама
ФАС РФ, Сбербанк, реклама
11:03 18.09.2024 (обновлено: 11:05 18.09.2024)
 
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы кредитной карты

ФАС РФ возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что ранее в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе содержалось следующее утверждение: "Снова признана лучшей в стране. Кредитная карта СберКарта".
"По мнению ведомства, действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и имеют признаки нарушения Закона о рекламе. Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф", - говорится в сообщении.
"Согласно Закону о рекламе при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения", - поясняется в сообщении.
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