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Посол рассказал о реакции "заклятых партнеров" РФ на прямые рейсы с Бали - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Посол рассказал о реакции "заклятых партнеров" РФ на прямые рейсы с Бали
Посол рассказал о реакции "заклятых партнеров" РФ на прямые рейсы с Бали - 18.09.2024, ПРАЙМ
Посол рассказал о реакции "заклятых партнеров" РФ на прямые рейсы с Бали
"Заклятые партнеры" Москвы пристально следят за налаживанием прямых рейсов между Москвой и Бали, рассказал РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T08:12+0300
2024-09-18T08:12+0300
россия
индонезия
прямые рейсы
запад
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ДЕНПАСАР, 18 сен - ПРАЙМ. "Заклятые партнеры" Москвы пристально следят за налаживанием прямых рейсов между Москвой и Бали, рассказал РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов. Ранее "Аэрофлот" выполнил первый прямой рейс из Москвы на остров Бал. Туристов встретили венками из живых цветов, флажками двух государств, а также традиционными танцами и музыкой. Авиакомпания сообщила, что борт самолета был практически полностью заполнен, количество пассажиров составило 300 человек."Действительно, были проблемы, которые были связаны и с вопросами заправки самолетов, и с финансовыми расчетами. Наверное, не хотелось бы раскрывать детали, потому что, к сожалению, наши "заклятые партнеры" за нами внимательно следят и пытаются пресекать наши достижения", - подчеркнул Толченов, добавив, что все поставленные цели удалось реализовать благодаря слаженной работе России и Индонезии. "Можно с гордостью сказать, что именно сегодня мы выполнили эту договоренность", - заключил дипломат.
https://1prime.ru/20240917/aeroflot-851628376.html
индонезия
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россия, индонезия, прямые рейсы, запад
РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, прямые рейсы, ЗАПАД
08:12 18.09.2024
 
Посол рассказал о реакции "заклятых партнеров" РФ на прямые рейсы с Бали

Толченов: "заклятые партнеры" России следят за возобновлением прямых рейсов Москва-Бали

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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ДЕНПАСАР, 18 сен - ПРАЙМ. "Заклятые партнеры" Москвы пристально следят за налаживанием прямых рейсов между Москвой и Бали, рассказал РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов.
Ранее "Аэрофлот" выполнил первый прямой рейс из Москвы на остров Бал. Туристов встретили венками из живых цветов, флажками двух государств, а также традиционными танцами и музыкой. Авиакомпания сообщила, что борт самолета был практически полностью заполнен, количество пассажиров составило 300 человек.
"Действительно, были проблемы, которые были связаны и с вопросами заправки самолетов, и с финансовыми расчетами. Наверное, не хотелось бы раскрывать детали, потому что, к сожалению, наши "заклятые партнеры" за нами внимательно следят и пытаются пресекать наши достижения", - подчеркнул Толченов, добавив, что все поставленные цели удалось реализовать благодаря слаженной работе России и Индонезии.
"Можно с гордостью сказать, что именно сегодня мы выполнили эту договоренность", - заключил дипломат.
Самолёт Аэрофлота - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы на Бали
Вчера, 17:49
 
РОССИЯИНДОНЕЗИЯпрямые рейсыЗАПАД
 
 
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