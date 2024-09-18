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Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились в сентябре

Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились в сентябре - 18.09.2024, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились в сентябре

Инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в сентябре снизились до 12,5% с 12,9% месяцем ранее, это максимум с июля текущего года, следует из... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T18:41+0300

2024-09-18T18:41+0300

2024-09-18T18:41+0300

экономика

россия

инфляция в россии

россияне

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в сентябре снизились до 12,5% с 12,9% месяцем ранее, это максимум с июля текущего года, следует из материалов исследования инФОМа по заказу Банка России. До этого - с декабря прошлого года по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти: сначала на 0,7 процентного пункта, затем на 0,2, а в июле и августе повышение составило по 0,5 процентного пункта. При этом наблюдаемая годовая инфляция в сентябре понизилась до 14,4% после августовских 15%.

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