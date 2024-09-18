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Российский рынок акций корректируется после трехдневного роста

Российский рынок акций корректируется после трехдневного роста - 18.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций корректируется после трехдневного роста

Российский рынок акций в среду корректируется после трехдневного роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T16:06+0300

2024-09-18T16:06+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду корректируется после трехдневного роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижается на 0,96% до 2 747,18 пункта. "В среду, 18 сентября, российский фондовый рынок в первой половине дня скорректировался после трехдневного роста… Фундаментальных изменений на российском рынке не произошло, поэтому отскок вверх последних дней, скорее всего, носит технический характер", - комментирует Гордей Смирнов из ФГ "Финам". Несмотря на то, что худшие опасения инвесторов не оправдались, и ключевая ставка в пятницу была повышена лишь на 1 процентный пункт, риторика Банка России остается жесткой, а сценарий повышения ставки до 20% все еще рассматривается, добавил эксперт. "Российский рынок акций после стартовой просадки восстановился, в очередной раз обновив трехнедельный максимум. Однако вскоре наши фондовые индикаторы стали планомерно сдавать позиции и несут ощутимые потери", - считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Давление на российский рынок может оказывать снижение нефтяных цен, ускорившееся в начале наших торгов, добавил Бабин. Так, сейчас ноябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,64%, до 72,23 доллара за баррель. "Рынок консолидируется после нескольких дней роста… Нефтяные котировки снижаются, нефть Brent торгуется немногим ниже 73 долларов за баррель на фоне вышедших во вторник данных о запасах нефти в США, которые выросли на 1,96 миллиона баррелей по сравнению с ожидавшимся снижением на 0,1 миллиона", - рассказал Кирилл Климентьев из компании "Цифра брокер". В лидерах падения стоимости – акции Ашинского металлургического завода (-4,48%), НМТП (-3,4%), ДВМП (-3,33%), "Алросы" (-2,81%), НЛМК (-2,65%), расписки "Русагро" (-2,4%), акции ММК (-2,35%), АФК "Система" (-2,32%). В лидерах роста стоимости – акции ПИКа (+2,18%), ЛСР (+1,55%), ВК (+1,12%), "Норникеля" (+0,37%), компании "Черкизово" (+0,23%). ПРОГНОЗЫ "Что касается дальнейшей динамики фондовых индексов, то рыночная консолидация может продолжиться в ближайшее время", - считает Климентьев. Рост доходности облигаций оказывает давление на индексы, в то время как позитивный импульс к повышению фондовых индексов сохраняется за счёт умеренного ослабления рубля, взвешивает факторы он. "Валютный фактор оказывает поддержку индексу Мосбиржи, рубль в очередной раз обновил пятимесячный минимум к юаню, правда, потери пока довольно умеренные", - уточняет Бабин. "Сегодняшняя просадка пока не выходит за рамки даже умеренной коррекции мощного восходящего движения предыдущих трех сессий", - считает эксперт. "Если российская валюта не перейдет к активному ослаблению, а нефть хотя бы останется недалеко от текущих уровней, индекс Мосбиржи способен вернуться к восходящей динамике и попытаться преодолеть серьезное техническое препятствие в виде месячной вершины 2800 пунктов", - резюмирует он.

https://1prime.ru/20240913/dollar-851540938.html

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс