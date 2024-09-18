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Российский рынок акций корректируется после трехдневного роста
Российский рынок акций корректируется после трехдневного роста - 18.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций корректируется после трехдневного роста
Российский рынок акций в среду корректируется после трехдневного роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T16:06+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду корректируется после трехдневного роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижается на 0,96% до 2 747,18 пункта. "В среду, 18 сентября, российский фондовый рынок в первой половине дня скорректировался после трехдневного роста… Фундаментальных изменений на российском рынке не произошло, поэтому отскок вверх последних дней, скорее всего, носит технический характер", - комментирует Гордей Смирнов из ФГ "Финам". Несмотря на то, что худшие опасения инвесторов не оправдались, и ключевая ставка в пятницу была повышена лишь на 1 процентный пункт, риторика Банка России остается жесткой, а сценарий повышения ставки до 20% все еще рассматривается, добавил эксперт. "Российский рынок акций после стартовой просадки восстановился, в очередной раз обновив трехнедельный максимум. Однако вскоре наши фондовые индикаторы стали планомерно сдавать позиции и несут ощутимые потери", - считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Давление на российский рынок может оказывать снижение нефтяных цен, ускорившееся в начале наших торгов, добавил Бабин. Так, сейчас ноябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,64%, до 72,23 доллара за баррель. "Рынок консолидируется после нескольких дней роста… Нефтяные котировки снижаются, нефть Brent торгуется немногим ниже 73 долларов за баррель на фоне вышедших во вторник данных о запасах нефти в США, которые выросли на 1,96 миллиона баррелей по сравнению с ожидавшимся снижением на 0,1 миллиона", - рассказал Кирилл Климентьев из компании "Цифра брокер". В лидерах падения стоимости – акции Ашинского металлургического завода (-4,48%), НМТП (-3,4%), ДВМП (-3,33%), "Алросы" (-2,81%), НЛМК (-2,65%), расписки "Русагро" (-2,4%), акции ММК (-2,35%), АФК "Система" (-2,32%). В лидерах роста стоимости – акции ПИКа (+2,18%), ЛСР (+1,55%), ВК (+1,12%), "Норникеля" (+0,37%), компании "Черкизово" (+0,23%). ПРОГНОЗЫ "Что касается дальнейшей динамики фондовых индексов, то рыночная консолидация может продолжиться в ближайшее время", - считает Климентьев. Рост доходности облигаций оказывает давление на индексы, в то время как позитивный импульс к повышению фондовых индексов сохраняется за счёт умеренного ослабления рубля, взвешивает факторы он. "Валютный фактор оказывает поддержку индексу Мосбиржи, рубль в очередной раз обновил пятимесячный минимум к юаню, правда, потери пока довольно умеренные", - уточняет Бабин. "Сегодняшняя просадка пока не выходит за рамки даже умеренной коррекции мощного восходящего движения предыдущих трех сессий", - считает эксперт. "Если российская валюта не перейдет к активному ослаблению, а нефть хотя бы останется недалеко от текущих уровней, индекс Мосбиржи способен вернуться к восходящей динамике и попытаться преодолеть серьезное техническое препятствие в виде месячной вершины 2800 пунктов", - резюмирует он.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций корректируется после трехдневного роста
Российский рынок акций снижается после роста в течение трех торговых сессий
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду корректируется после трехдневного роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижается на 0,96% до 2 747,18 пункта.
"В среду, 18 сентября, российский фондовый рынок в первой половине дня скорректировался после трехдневного роста… Фундаментальных изменений на российском рынке не произошло, поэтому отскок вверх последних дней, скорее всего, носит технический характер", - комментирует Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
Несмотря на то, что худшие опасения инвесторов не оправдались, и ключевая ставка в пятницу была повышена лишь на 1 процентный пункт, риторика Банка России остается жесткой, а сценарий повышения ставки до 20% все еще рассматривается, добавил эксперт.
"Российский рынок акций после стартовой просадки восстановился, в очередной раз обновив трехнедельный максимум. Однако вскоре наши фондовые индикаторы стали планомерно сдавать позиции и несут ощутимые потери", - считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
Давление на российский рынок может оказывать снижение нефтяных цен, ускорившееся в начале наших торгов, добавил Бабин. Так, сейчас ноябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,64%, до 72,23 доллара за баррель.
"Рынок консолидируется после нескольких дней роста… Нефтяные котировки снижаются, нефть Brent торгуется немногим ниже 73 долларов за баррель на фоне вышедших во вторник данных о запасах нефти в США, которые выросли на 1,96 миллиона баррелей по сравнению с ожидавшимся снижением на 0,1 миллиона", - рассказал Кирилл Климентьев из компании "Цифра брокер".
В лидерах падения стоимости – акции Ашинского металлургического завода (-4,48%), НМТП (-3,4%), ДВМП (-3,33%), "Алросы" (-2,81%), НЛМК (-2,65%), расписки "Русагро" (-2,4%), акции ММК (-2,35%), АФК "Система" (-2,32%).
В лидерах роста стоимости – акции ПИКа (+2,18%), ЛСР (+1,55%), ВК (+1,12%), "Норникеля" (+0,37%), компании "Черкизово" (+0,23%).
"Что касается дальнейшей динамики фондовых индексов, то рыночная консолидация может продолжиться в ближайшее время", - считает Климентьев.
Рост доходности облигаций оказывает давление на индексы, в то время как позитивный импульс к повышению фондовых индексов сохраняется за счёт умеренного ослабления рубля, взвешивает факторы он.
"Валютный фактор оказывает поддержку индексу Мосбиржи, рубль в очередной раз обновил пятимесячный минимум к юаню, правда, потери пока довольно умеренные", - уточняет Бабин.
"Сегодняшняя просадка пока не выходит за рамки даже умеренной коррекции мощного восходящего движения предыдущих трех сессий", - считает эксперт.
"Если российская валюта не перейдет к активному ослаблению, а нефть хотя бы останется недалеко от текущих уровней, индекс Мосбиржи способен вернуться к восходящей динамике и попытаться преодолеть серьезное техническое препятствие в виде месячной вершины 2800 пунктов", - резюмирует он.
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