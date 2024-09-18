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Российский рынок акций корректируется после трехдневного роста - 18.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240918/rynok-851649860.html
Российский рынок акций корректируется после трехдневного роста
Российский рынок акций корректируется после трехдневного роста - 18.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций корректируется после трехдневного роста
Российский рынок акций в среду корректируется после трехдневного роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T16:06+0300
2024-09-18T16:06+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду корректируется после трехдневного роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижается на 0,96% до 2 747,18 пункта. "В среду, 18 сентября, российский фондовый рынок в первой половине дня скорректировался после трехдневного роста… Фундаментальных изменений на российском рынке не произошло, поэтому отскок вверх последних дней, скорее всего, носит технический характер", - комментирует Гордей Смирнов из ФГ "Финам". Несмотря на то, что худшие опасения инвесторов не оправдались, и ключевая ставка в пятницу была повышена лишь на 1 процентный пункт, риторика Банка России остается жесткой, а сценарий повышения ставки до 20% все еще рассматривается, добавил эксперт. "Российский рынок акций после стартовой просадки восстановился, в очередной раз обновив трехнедельный максимум. Однако вскоре наши фондовые индикаторы стали планомерно сдавать позиции и несут ощутимые потери", - считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Давление на российский рынок может оказывать снижение нефтяных цен, ускорившееся в начале наших торгов, добавил Бабин. Так, сейчас ноябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,64%, до 72,23 доллара за баррель. "Рынок консолидируется после нескольких дней роста… Нефтяные котировки снижаются, нефть Brent торгуется немногим ниже 73 долларов за баррель на фоне вышедших во вторник данных о запасах нефти в США, которые выросли на 1,96 миллиона баррелей по сравнению с ожидавшимся снижением на 0,1 миллиона", - рассказал Кирилл Климентьев из компании "Цифра брокер". В лидерах падения стоимости – акции Ашинского металлургического завода (-4,48%), НМТП (-3,4%), ДВМП (-3,33%), "Алросы" (-2,81%), НЛМК (-2,65%), расписки "Русагро" (-2,4%), акции ММК (-2,35%), АФК "Система" (-2,32%). В лидерах роста стоимости – акции ПИКа (+2,18%), ЛСР (+1,55%), ВК (+1,12%), "Норникеля" (+0,37%), компании "Черкизово" (+0,23%). ПРОГНОЗЫ "Что касается дальнейшей динамики фондовых индексов, то рыночная консолидация может продолжиться в ближайшее время", - считает Климентьев. Рост доходности облигаций оказывает давление на индексы, в то время как позитивный импульс к повышению фондовых индексов сохраняется за счёт умеренного ослабления рубля, взвешивает факторы он. "Валютный фактор оказывает поддержку индексу Мосбиржи, рубль в очередной раз обновил пятимесячный минимум к юаню, правда, потери пока довольно умеренные", - уточняет Бабин. "Сегодняшняя просадка пока не выходит за рамки даже умеренной коррекции мощного восходящего движения предыдущих трех сессий", - считает эксперт. "Если российская валюта не перейдет к активному ослаблению, а нефть хотя бы останется недалеко от текущих уровней, индекс Мосбиржи способен вернуться к восходящей динамике и попытаться преодолеть серьезное техническое препятствие в виде месячной вершины 2800 пунктов", - резюмирует он.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
16:06 18.09.2024
 
Российский рынок акций корректируется после трехдневного роста

Российский рынок акций снижается после роста в течение трех торговых сессий

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Anne Nygård
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду корректируется после трехдневного роста, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижается на 0,96% до 2 747,18 пункта.
"В среду, 18 сентября, российский фондовый рынок в первой половине дня скорректировался после трехдневного роста… Фундаментальных изменений на российском рынке не произошло, поэтому отскок вверх последних дней, скорее всего, носит технический характер", - комментирует Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
Несмотря на то, что худшие опасения инвесторов не оправдались, и ключевая ставка в пятницу была повышена лишь на 1 процентный пункт, риторика Банка России остается жесткой, а сценарий повышения ставки до 20% все еще рассматривается, добавил эксперт.
"Российский рынок акций после стартовой просадки восстановился, в очередной раз обновив трехнедельный максимум. Однако вскоре наши фондовые индикаторы стали планомерно сдавать позиции и несут ощутимые потери", - считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
Давление на российский рынок может оказывать снижение нефтяных цен, ускорившееся в начале наших торгов, добавил Бабин. Так, сейчас ноябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,64%, до 72,23 доллара за баррель.
"Рынок консолидируется после нескольких дней роста… Нефтяные котировки снижаются, нефть Brent торгуется немногим ниже 73 долларов за баррель на фоне вышедших во вторник данных о запасах нефти в США, которые выросли на 1,96 миллиона баррелей по сравнению с ожидавшимся снижением на 0,1 миллиона", - рассказал Кирилл Климентьев из компании "Цифра брокер".
В лидерах падения стоимости – акции Ашинского металлургического завода (-4,48%), НМТП (-3,4%), ДВМП (-3,33%), "Алросы" (-2,81%), НЛМК (-2,65%), расписки "Русагро" (-2,4%), акции ММК (-2,35%), АФК "Система" (-2,32%).
В лидерах роста стоимости – акции ПИКа (+2,18%), ЛСР (+1,55%), ВК (+1,12%), "Норникеля" (+0,37%), компании "Черкизово" (+0,23%).

ПРОГНОЗЫ

"Что касается дальнейшей динамики фондовых индексов, то рыночная консолидация может продолжиться в ближайшее время", - считает Климентьев.
Рост доходности облигаций оказывает давление на индексы, в то время как позитивный импульс к повышению фондовых индексов сохраняется за счёт умеренного ослабления рубля, взвешивает факторы он.
"Валютный фактор оказывает поддержку индексу Мосбиржи, рубль в очередной раз обновил пятимесячный минимум к юаню, правда, потери пока довольно умеренные", - уточняет Бабин.
"Сегодняшняя просадка пока не выходит за рамки даже умеренной коррекции мощного восходящего движения предыдущих трех сессий", - считает эксперт.
"Если российская валюта не перейдет к активному ослаблению, а нефть хотя бы останется недалеко от текущих уровней, индекс Мосбиржи способен вернуться к восходящей динамике и попытаться преодолеть серьезное техническое препятствие в виде месячной вершины 2800 пунктов", - резюмирует он.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
Конец эпохи доллара. Страны БРИКС создадут новую валюту на базе блокчейна
13 сентября, 11:27
 
Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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