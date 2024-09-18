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Российский рынок акций снизился после трех дней роста

Российский рынок акций снизился после трех дней роста - 18.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился после трех дней роста

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды снижением после трех дней роста, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T20:08+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды снижением после трех дней роста, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,8%, до 2 751,73 пункта, долларовый РТС - на 1,07%, до 945,61 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевеет на 0,76%, до 73,14 доллара за баррель. "На рынке наблюдалось небольшое снижение в пределах 1%. Причины этому две: жесткие заявления со стороны ЦБ, которые продолжают давить на рынок акций, не давая возможность инвесторам выбирать именно рынок акций как возможность инвестирования, и небольшая коррекция на рынке нефти", - отмечает Олег Абелев из "Риком-траст". "Индекс Мосбиржи сегодня в основном умеренно снижался. Коррекция после трех сессий убедительного роста в целом была закономерна. Кроме того, нефть утратила ценовую уверенность по мере приближения к техническому сопротивлению у 74 долларов за баррель Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Он отмечает, что на мировых биржах динамика торгов была сдержанной. "Инвесторы постепенно закладывают в цены перспективы повышения ключевой ставки до 20% годовых – доходности ОФЗ выросли, а индекс RGBI обновил новые минимумы. При этом значимой макростатистики, которая могла бы повлиять на ожидания относительно ДКП, пока не публиковалось", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В среду, 18 сентября, российский фондовый рынок, открывшись очень слабым ростом, во второй половине дня рост не удержал и вышел к концу дня в минус… Мировые фондовые рынки медленно снижаются в ожидании сегодняшнего решения ФРС США по процентным ставкам", - комментирует Наталья Мильчаковой из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции ПИКа (+1,81%), "Интер РАО" (+1,3%), VK (+1,23%), ЛСР (+1,12%), банка "Санкт-Петербург" (+0,74%), "ТКС Холдинга" (+0,55%), "Газпром нефти" (+0,21%). В лидерах снижения стоимости – акции Ашинского металлургического завода (-4,54%), ММК (-3,51%), расписки ЦИАНа (-3,25%), НМТП (-3,24%), Мосбиржи (-3,21%), префы "Транснефти" (-2,77%) и обыкновенные акции "Новабев" (-2,64%). ПРОГНОЗЫ "Сняв локальную перегретость, индекс Мосбиржи может набрать силы для нового восходящего импульса с целью прорыва отметки 2800 пунктов. Прогноз на 19 сентября – 2700-2800 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что в четверг рынок будет отыгрывать данные от вечера среды (недельные цифры по инфляции, индекс цен производителей, инфляционные ожидания населения) и итоги заседания ФРС, в целом индекс Мосбиржи рискует уйти ниже 2750 пунктов в рамках коррекции. По мнению Мильчаковой из Freedom Finance Global, в четверг индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2700-2800 пунктов.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс