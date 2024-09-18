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Названы сроки начала летных испытаний импортозамещенного самолета МС-21 - 18.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240918/samolet-851656197.html
Названы сроки начала летных испытаний импортозамещенного самолета МС-21
Названы сроки начала летных испытаний импортозамещенного самолета МС-21 - 18.09.2024, ПРАЙМ
Названы сроки начала летных испытаний импортозамещенного самолета МС-21
Летные испытания полностью импортозамещенного самолета МС-21 с двигателем ПД-14 ожидаются уже в текущем году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T18:49+0300
2024-09-18T18:49+0300
экономика
россия
мс-21
авиаперевозки
летные испытания
антон алиханов
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Летные испытания полностью импортозамещенного самолета МС-21 с двигателем ПД-14 ожидаются уже в текущем году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Если говорить по МС-21, Иркутскую площадку, то там ситуация чуть лучше, потому что ПД-14 уже сертифицирован, и собственно мы полностью в российском облике тоже ждем машину к полетам в этом году", – сказал он. Алиханов добавил, что полеты МС-21 с неполным импортозамещением уже идут. При этом ожидается, что при начале испытания с отечественным двигателем российскими будут все бортовые системы самолета.
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россия, мс-21, авиаперевозки, летные испытания, антон алиханов
Экономика, РОССИЯ, МС-21, авиаперевозки, летные испытания, Антон Алиханов
18:49 18.09.2024
 
Названы сроки начала летных испытаний импортозамещенного самолета МС-21

Алиханов: летные испытания импортозамещенного самолета МС-21 ожидаются в 2024 г

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк%Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
%Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Летные испытания полностью импортозамещенного самолета МС-21 с двигателем ПД-14 ожидаются уже в текущем году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Если говорить по МС-21, Иркутскую площадку, то там ситуация чуть лучше, потому что ПД-14 уже сертифицирован, и собственно мы полностью в российском облике тоже ждем машину к полетам в этом году", – сказал он.
Алиханов добавил, что полеты МС-21 с неполным импортозамещением уже идут. При этом ожидается, что при начале испытания с отечественным двигателем российскими будут все бортовые системы самолета.
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