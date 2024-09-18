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Пекин ввел санкции против компаний США за продажу вооружений Тайваню - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Пекин ввел санкции против компаний США за продажу вооружений Тайваню
Пекин ввел санкции против компаний США за продажу вооружений Тайваню - 18.09.2024, ПРАЙМ
Пекин ввел санкции против компаний США за продажу вооружений Тайваню
Министерство иностранных дел Китая объявило о введении санкций против девяти американских компаний из-за продажи оружия Тайваню. Об этом говорится в сообщении... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T10:39+0300
2024-09-18T10:39+0300
экономика
китай
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ПЕКИН, 18 сен - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Китая объявило о введении санкций против девяти американских компаний из-за продажи оружия Тайваню. Об этом говорится в сообщении ведомства.Согласно заявлению МИД КНР, действия Вашингтона нарушают принцип "одного Китая" и договоренности между Китаем и США, а также демонстрируют вмешательство во внутренние дела Китая и ущемляют его суверенитет.Указано, что Китай принял решение ввести контрмеры в отношении девяти компаний США, включая Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense,TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal, Exovera.Отмечается, что соответствующее решение китайских властей вступило в силу 18 сентября.
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китай, сша
Экономика, КИТАЙ, США
10:39 18.09.2024
 
Пекин ввел санкции против компаний США за продажу вооружений Тайваню

МИД КНР: Пекин ввел санкции против 9 компаний США за продажу вооружений Тайваню

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 18 сен - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Китая объявило о введении санкций против девяти американских компаний из-за продажи оружия Тайваню. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Согласно заявлению МИД КНР, действия Вашингтона нарушают принцип "одного Китая" и договоренности между Китаем и США, а также демонстрируют вмешательство во внутренние дела Китая и ущемляют его суверенитет.
Указано, что Китай принял решение ввести контрмеры в отношении девяти компаний США, включая Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense,TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal, Exovera.
Отмечается, что соответствующее решение китайских властей вступило в силу 18 сентября.
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