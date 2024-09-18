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Пекин ввел санкции против компаний США за продажу вооружений Тайваню

Пекин ввел санкции против компаний США за продажу вооружений Тайваню - 18.09.2024, ПРАЙМ

Пекин ввел санкции против компаний США за продажу вооружений Тайваню

Министерство иностранных дел Китая объявило о введении санкций против девяти американских компаний из-за продажи оружия Тайваню. Об этом говорится в сообщении... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T10:39+0300

2024-09-18T10:39+0300

2024-09-18T10:39+0300

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китай

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ПЕКИН, 18 сен - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Китая объявило о введении санкций против девяти американских компаний из-за продажи оружия Тайваню. Об этом говорится в сообщении ведомства.Согласно заявлению МИД КНР, действия Вашингтона нарушают принцип "одного Китая" и договоренности между Китаем и США, а также демонстрируют вмешательство во внутренние дела Китая и ущемляют его суверенитет.Указано, что Китай принял решение ввести контрмеры в отношении девяти компаний США, включая Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense,TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal, Exovera.Отмечается, что соответствующее решение китайских властей вступило в силу 18 сентября.

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