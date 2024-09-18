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"Сбер" приостановил прием заявок на льготную семейную ипотеку - 18.09.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" приостановил прием заявок на льготную семейную ипотеку
"Сбер" приостановил прием заявок на льготную семейную ипотеку - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Сбер" приостановил прием заявок на льготную семейную ипотеку
Сбербанк с 18 сентября приостанавливает прием заявок по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств по этой статье,... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T12:01+0300
2024-09-18T12:12+0300
россия
сбербанк
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 18 сентября приостанавливает прием заявок по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств по этой статье, выделенных властями, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."С 18 сентября Сбербанк приостанавливает запись на сделку по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ", - сообщили в пресс-службе."Для клиентов, которые уже записались на сделку в "Сбере", выдачи ипотечных кредитов будут произведены штатно", - добавили там.Банк продолжает принимать заявки клиентов по программе "Семейная ипотека" через сервис "Домклик", запись будет возобновлена после выделения дополнительного лимита, указывает также банк.По данным "Домклика", после перезапуска программы "Семейная ипотека" на новых условиях по ней было выдано 43,3 тысячи кредитов на сумму почти 237,1 миллиарда рублей, указали там же.
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россия, сбербанк
РОССИЯ, Сбербанк
12:01 18.09.2024 (обновлено: 12:12 18.09.2024)
 
"Сбер" приостановил прием заявок на льготную семейную ипотеку

"Сбер" с 18 сентября приостановит прием заявок по программе "Семейная ипотека"

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 18 сентября приостанавливает прием заявок по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств по этой статье, выделенных властями, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"С 18 сентября Сбербанк приостанавливает запись на сделку по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ", - сообщили в пресс-службе.
"Для клиентов, которые уже записались на сделку в "Сбере", выдачи ипотечных кредитов будут произведены штатно", - добавили там.
Банк продолжает принимать заявки клиентов по программе "Семейная ипотека" через сервис "Домклик", запись будет возобновлена после выделения дополнительного лимита, указывает также банк.
По данным "Домклика", после перезапуска программы "Семейная ипотека" на новых условиях по ней было выдано 43,3 тысячи кредитов на сумму почти 237,1 миллиарда рублей, указали там же.
 
РОССИЯСбербанк
 
 
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