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В Сбербанке описали портрет типичного банкрота

В Сбербанке описали портрет типичного банкрота - 18.09.2024, ПРАЙМ

В Сбербанке описали портрет типичного банкрота

Средний долг физлица-банкрота в РФ на сегодняшний день немного превышает 1 миллион рублей, рассказал журналистам начальник Управления принудительного взыскания... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T10:35+0300

2024-09-18T10:35+0300

2024-09-18T10:35+0300

россия

сбербанк

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ГОРНО- АЛТАЙСК, 18 сен - ПРАЙМ. Средний долг физлица-банкрота в РФ на сегодняшний день немного превышает 1 миллион рублей, рассказал журналистам начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. "Средний долг банкрота среди физлиц на сегодняшний день составляет почти 1,2 миллиона рублей", - сказал он в кулуарах форума "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованного компанией АБК (входит в группу Сбербанка). По словам Акимова, чаще всего банкрот -это человек 30-50 лет, среднестатистический россиянин, у которого есть кредиты. "Мужчин чуть больше, чем женщин: примерно 60% и 40%", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк