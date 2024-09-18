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В Сбербанке описали портрет типичного банкрота - 18.09.2024, ПРАЙМ
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В Сбербанке описали портрет типичного банкрота
В Сбербанке описали портрет типичного банкрота - 18.09.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке описали портрет типичного банкрота
Средний долг физлица-банкрота в РФ на сегодняшний день немного превышает 1 миллион рублей, рассказал журналистам начальник Управления принудительного взыскания... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T10:35+0300
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россия
сбербанк
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ГОРНО- АЛТАЙСК, 18 сен - ПРАЙМ. Средний долг физлица-банкрота в РФ на сегодняшний день немного превышает 1 миллион рублей, рассказал журналистам начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. "Средний долг банкрота среди физлиц на сегодняшний день составляет почти 1,2 миллиона рублей", - сказал он в кулуарах форума "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованного компанией АБК (входит в группу Сбербанка). По словам Акимова, чаще всего банкрот -это человек 30-50 лет, среднестатистический россиянин, у которого есть кредиты. "Мужчин чуть больше, чем женщин: примерно 60% и 40%", - добавил он.
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россия, сбербанк
РОССИЯ, Сбербанк
10:35 18.09.2024
 
В Сбербанке описали портрет типичного банкрота

В "Сбере" описали портрет типичного банкрота: средний долг чуть больше 1 млн руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбера
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ГОРНО- АЛТАЙСК, 18 сен - ПРАЙМ. Средний долг физлица-банкрота в РФ на сегодняшний день немного превышает 1 миллион рублей, рассказал журналистам начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.
"Средний долг банкрота среди физлиц на сегодняшний день составляет почти 1,2 миллиона рублей", - сказал он в кулуарах форума "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованного компанией АБК (входит в группу Сбербанка).
По словам Акимова, чаще всего банкрот -это человек 30-50 лет, среднестатистический россиянин, у которого есть кредиты.
"Мужчин чуть больше, чем женщин: примерно 60% и 40%", - добавил он.
 
РОССИЯСбербанк
 
 
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