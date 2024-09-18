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В "Сбере" ожидают резкий рост числа сделок по урегулированию долгов - 18.09.2024, ПРАЙМ
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В "Сбере" ожидают резкий рост числа сделок по урегулированию долгов
В "Сбере" ожидают резкий рост числа сделок по урегулированию долгов - 18.09.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" ожидают резкий рост числа сделок по урегулированию долгов
Сбербанк по итогам текущего года ожидает увеличения объема сделок по комплексному урегулированию долгов в 3 раза, до 9 миллиардов рублей, сообщил директор... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T08:32+0300
2024-09-18T08:32+0300
сбербанк
сделки
урегулирование
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 18 сен - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам текущего года ожидает увеличения объема сделок по комплексному урегулированию долгов в 3 раза, до 9 миллиардов рублей, сообщил директор дивизиона "Розничного взыскания и урегулирования" банка Денис Кузнецов. "По итогам текущего года "Сбер" ожидает 20 тысяч сделок по комплексному урегулированию долгов на общую сумму 9 миллиардов рублей - в 3 раза больше, чем в 2023 году", - сказал он на форуме "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованном коллекторской компанией АБК (входит в группу Сбербанка). Кузнецов добавил, что в 2023 году "Сбер" в партнерстве с другими кредиторами комплексно урегулировал 6,2 тысячи проблемных кредитов на сумму 2,9 миллиарда рублей, а за 8 месяцев 2024 года - уже 12,5 тысячи на 5,5 миллиарда рублей. "Мы прогнозируем, что в 2025 году количество сделок комплексного урегулирования достигнет 40 тысяч, а их объем составит 18 миллиардов рублей, то есть ожидается более чем шестикратный рост по сравнению с 2023 годом. Анализ обратной связи показал, что 80% клиентов ощущают реальную помощь от реструктуризации по программе комплексного урегулирования", - отметил менеджер. Кузнецов также указал на снижение среднего срока, за который клиент получает решение по комплексному урегулированию. В прошлом году процесс в среднем занимал 16 дней, в этом - 13. По его словам, в 2025 году весь процесс будет проходить еще быстрее и полностью уйдет в онлайн. "В 2022 году "Сбер" первым в стране предложил программу "Комплексное урегулирование". Она помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию из-за потери работы, сокращения зарплаты или болезни. Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта), причем без ограничений по сумме и регионам выдачи. "Сбер" предлагает заемщику снижение размера ежемесячного платежа, отсрочку или увеличение сроков кредитов. Сегодня к программе подключились уже 11 финансовых организаций", - пояснил он.
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сбербанк, сделки, урегулирование
Сбербанк, сделки, урегулирование
08:32 18.09.2024
 
В "Сбере" ожидают резкий рост числа сделок по урегулированию долгов

Кузнецов: объем сделок по комплексному урегулированию долгов в "Сбере" может утроиться

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 18 сен - ПРАЙМ. Сбербанк по итогам текущего года ожидает увеличения объема сделок по комплексному урегулированию долгов в 3 раза, до 9 миллиардов рублей, сообщил директор дивизиона "Розничного взыскания и урегулирования" банка Денис Кузнецов.
"По итогам текущего года "Сбер" ожидает 20 тысяч сделок по комплексному урегулированию долгов на общую сумму 9 миллиардов рублей - в 3 раза больше, чем в 2023 году", - сказал он на форуме "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованном коллекторской компанией АБК (входит в группу Сбербанка).
Кузнецов добавил, что в 2023 году "Сбер" в партнерстве с другими кредиторами комплексно урегулировал 6,2 тысячи проблемных кредитов на сумму 2,9 миллиарда рублей, а за 8 месяцев 2024 года - уже 12,5 тысячи на 5,5 миллиарда рублей.
"Мы прогнозируем, что в 2025 году количество сделок комплексного урегулирования достигнет 40 тысяч, а их объем составит 18 миллиардов рублей, то есть ожидается более чем шестикратный рост по сравнению с 2023 годом. Анализ обратной связи показал, что 80% клиентов ощущают реальную помощь от реструктуризации по программе комплексного урегулирования", - отметил менеджер.
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Кузнецов также указал на снижение среднего срока, за который клиент получает решение по комплексному урегулированию. В прошлом году процесс в среднем занимал 16 дней, в этом - 13. По его словам, в 2025 году весь процесс будет проходить еще быстрее и полностью уйдет в онлайн.
"В 2022 году "Сбер" первым в стране предложил программу "Комплексное урегулирование". Она помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию из-за потери работы, сокращения зарплаты или болезни. Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта), причем без ограничений по сумме и регионам выдачи. "Сбер" предлагает заемщику снижение размера ежемесячного платежа, отсрочку или увеличение сроков кредитов. Сегодня к программе подключились уже 11 финансовых организаций", - пояснил он.
 
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