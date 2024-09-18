https://1prime.ru/20240918/sdelki-851639465.html

Количество ипотечных сделок в Москве упало на треть

Количество ипотечных сделок в Москве упало на треть - 18.09.2024, ПРАЙМ

Количество ипотечных сделок в Москве упало на треть

Управление Росреестра по Москве в августе зарегистрировало 9,5 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 33% меньше в сравнении с августом... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T09:17+0300

2024-09-18T09:17+0300

2024-09-18T09:18+0300

экономика

москва

ипотека

сделки

https://cdnn.1prime.ru/img/83316/25/833162561_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_13461cbe6a6ba433455917599830e684.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в августе зарегистрировало 9,5 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 33% меньше в сравнении с августом прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В сообщении указывается, что относительно июля 2024 года снижение составило 20%. При этом в январе-августе управление зафиксировало 79,3 тысячи ипотечных сделок - на 14% меньше в сравнении с восемью месяцами прошлого года. Ранее столичный Росреестр подсчитал, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-августе упало на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Август показал снижение на 36% год к году.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, ипотека, сделки