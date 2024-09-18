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Количество ипотечных сделок в Москве упало на треть
Количество ипотечных сделок в Москве упало на треть - 18.09.2024, ПРАЙМ
Количество ипотечных сделок в Москве упало на треть
Управление Росреестра по Москве в августе зарегистрировало 9,5 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 33% меньше в сравнении с августом... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T09:17+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в августе зарегистрировало 9,5 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 33% меньше в сравнении с августом прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В сообщении указывается, что относительно июля 2024 года снижение составило 20%. При этом в январе-августе управление зафиксировало 79,3 тысячи ипотечных сделок - на 14% меньше в сравнении с восемью месяцами прошлого года. Ранее столичный Росреестр подсчитал, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-августе упало на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Август показал снижение на 36% год к году.
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москва, ипотека, сделки
Экономика, МОСКВА, ипотека, сделки
Количество ипотечных сделок в Москве упало на треть
Росреестр: количество ипотечных сделок в Москве в августе упало на треть
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в августе зарегистрировало 9,5 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 33% меньше в сравнении с августом прошлого года, сообщила пресс-служба управления.
В сообщении указывается, что относительно июля 2024 года снижение составило 20%.
При этом в январе-августе управление зафиксировало 79,3 тысячи ипотечных сделок - на 14% меньше в сравнении с восемью месяцами прошлого года.
Ранее столичный Росреестр подсчитал, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-августе упало на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Август показал снижение на 36% год к году.