https://1prime.ru/20240918/shtraf-851642037.html

Google выиграл суд у Еврокомиссии по делу о рекламе в интернете

Google выиграл суд у Еврокомиссии по делу о рекламе в интернете - 18.09.2024, ПРАЙМ

Google выиграл суд у Еврокомиссии по делу о рекламе в интернете

Суд ЕС общей юрисдикции отменил решение Еврокомиссии о штрафе в размере 1,5 миллиарда евро в отношении Google за неправомерное использование доминирующего... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T11:15+0300

2024-09-18T11:15+0300

2024-09-18T11:20+0300

google

ес

ек

суд

штраф

реклама

https://cdnn.1prime.ru/img/82891/66/828916640_0:232:5377:3256_1920x0_80_0_0_7c73485fc3caaf107235f2e17e3864eb.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Суд ЕС общей юрисдикции отменил решение Еврокомиссии о штрафе в размере 1,5 миллиарда евро в отношении Google за неправомерное использование доминирующего положения на рынке интернет-рекламы, следует из заявления суда. "Суд подтверждает большинство оценок Еврокомиссии, но отменяет решение, в соответствии с которым ЕК оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро", - утверждается в документе.Суд также подчеркнул, что ЕК не учла всех обстоятельств дела - например, сроки действия контрактов, которые вызвали вопросы у Брюсселя.В 2019 году Европейская комиссия была намерена оштрафовать корпорацию за якобы подписанные с другими компаниями контракты, запрещающие размещение их рекламы на конкурентных платформах. Дело рассматривали антимонопольные регуляторы ЕС.

https://1prime.ru/20240914/blokirovka-851564201.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google, ес, ек, суд, штраф, реклама