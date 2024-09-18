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Google выиграл суд у Еврокомиссии по делу о рекламе в интернете - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Google выиграл суд у Еврокомиссии по делу о рекламе в интернете
Google выиграл суд у Еврокомиссии по делу о рекламе в интернете - 18.09.2024, ПРАЙМ
Google выиграл суд у Еврокомиссии по делу о рекламе в интернете
Суд ЕС общей юрисдикции отменил решение Еврокомиссии о штрафе в размере 1,5 миллиарда евро в отношении Google за неправомерное использование доминирующего... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:15+0300
2024-09-18T11:20+0300
google
ес
ек
суд
штраф
реклама
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Суд ЕС общей юрисдикции отменил решение Еврокомиссии о штрафе в размере 1,5 миллиарда евро в отношении Google за неправомерное использование доминирующего положения на рынке интернет-рекламы, следует из заявления суда. "Суд подтверждает большинство оценок Еврокомиссии, но отменяет решение, в соответствии с которым ЕК оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро", - утверждается в документе.Суд также подчеркнул, что ЕК не учла всех обстоятельств дела - например, сроки действия контрактов, которые вызвали вопросы у Брюсселя.В 2019 году Европейская комиссия была намерена оштрафовать корпорацию за якобы подписанные с другими компаниями контракты, запрещающие размещение их рекламы на конкурентных платформах. Дело рассматривали антимонопольные регуляторы ЕС.
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google, ес, ек, суд, штраф, реклама
Google, ЕС, ЕК, суд, штраф, реклама
11:15 18.09.2024 (обновлено: 11:20 18.09.2024)
 
Google выиграл суд у Еврокомиссии по делу о рекламе в интернете

Суд ЕС отменил решение ЕК о штрафе в размере 1,5 млрд евро в отношении Google

© AFP / Loic VenanceGoogle
Google - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© AFP / Loic Venance
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Суд ЕС общей юрисдикции отменил решение Еврокомиссии о штрафе в размере 1,5 миллиарда евро в отношении Google за неправомерное использование доминирующего положения на рынке интернет-рекламы, следует из заявления суда.
"Суд подтверждает большинство оценок Еврокомиссии, но отменяет решение, в соответствии с которым ЕК оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро", - утверждается в документе.
Суд также подчеркнул, что ЕК не учла всех обстоятельств дела - например, сроки действия контрактов, которые вызвали вопросы у Брюсселя.
В 2019 году Европейская комиссия была намерена оштрафовать корпорацию за якобы подписанные с другими компаниями контракты, запрещающие размещение их рекламы на конкурентных платформах. Дело рассматривали антимонопольные регуляторы ЕС.
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