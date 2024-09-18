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В "Сибуре" ожидают в 2024 году основную долю выручки от внутреннего рынка

В "Сибуре" ожидают в 2024 году основную долю выручки от внутреннего рынка - 18.09.2024, ПРАЙМ

В "Сибуре" ожидают в 2024 году основную долю выручки от внутреннего рынка

"Сибур" рассчитывает, что до 80% его выручки по итогам 2024 года будет сгенерировано за счет продаж на внутреннем рынке, сообщил гендиректор нефтехимического... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T15:28+0300

2024-09-18T15:28+0300

2024-09-18T15:28+0300

экономика

россия

бизнес

сибур

выручка

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ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Сибур" рассчитывает, что до 80% его выручки по итогам 2024 года будет сгенерировано за счет продаж на внутреннем рынке, сообщил гендиректор нефтехимического холдинга Михаил Карисалов. "В прошлом году 74% нашей выручки сгенерировано за счет продаж на внутреннем рынке. В этом году мы рассчитываем, что эта цифра, с учетом того, что рынки растут, будет около 80%, может быть, чуть ниже - 78-79%... В первую очередь мы обслуживаем внутренний рынок", - сказал он на пленарной сессии Тюменского промышленно-энергетического форума. Глава "Сибура" напомнил, что раньше Россия импортировала примерно 60% марочного ассортимента базовых полимеров. Однако, по его словам, реализация в последние несколько лет ряда крупных проектов, направленных на развитие квалифицированной переработки нефти и газа внутри страны, подняла Россию с 16-17 места по выпуску базовых полимеров на 6-7 место в мире. Карисалов отметил, что сейчас созданные мощности позволяют удовлетворить основные потребности в базовых полимерах, которые идут в десятки отраслей: медицину, строительство, ЖКХ, автомобилестроение, сельское хозяйство, товары народного потребления, нефтегазовую, угольную отрасль и т.д.

https://1prime.ru/20240904/rosatom-851323139.html

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россия, бизнес, сибур, выручка