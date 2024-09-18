https://1prime.ru/20240918/slovakiya-851660745.html

Словакия договорилась с Киевом об информировании о планах по транзиту нефти

Словакия договорилась с Киевом об информировании о планах по транзиту нефти - 18.09.2024, ПРАЙМ

Словакия договорилась с Киевом об информировании о планах по транзиту нефти

Словакия договорилась с Украиной о том, что будет информироваться о планах Киева для того, чтобы предотвращать возможные проблемы с транзитом нефти через... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T21:34+0300

2024-09-18T21:34+0300

2024-09-18T21:34+0300

энергетика

словакия

украина

транзит нефти по "дружбе"

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БРАТИСЛАВА, 18 сен - ПРАЙМ. Словакия договорилась с Украиной о том, что будет информироваться о планах Киева для того, чтобы предотвращать возможные проблемы с транзитом нефти через украинскую территорию, сообщил глава словацкого МИД Юрай Бланар. "Мы затронули тему, которая, по нашему мнению, очень чувствительная… Мы были бы очень рады предотвращать недоразумения, которые случились в связи с поставкой нефти и внесением одной компании, которая является ключевой в поставках нефти для MOL и Slovnaft, в санкционный список… Чтобы предупреждать такие ситуации, мы будем информироваться о том, что украинская сторона готовит", - сказал Бланар в ходе заявления для прессы по итогам встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Братиславе. Бланар отметил, что правительство Словакии должно защищать интересы республики. "Мы попросили (украинскую сторону - ред.), чтобы были сохранены коридоры для транспортировки как нефти, так и газа через украинскую территорию, мы будем искать совместное решение, которое будет приемлемо и для Украины", - сказал Бланар. Ранее венгерская компания MOL сообщила о вступлении в силу нового соглашения по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

https://1prime.ru/20240912/neft-851525542.html

словакия

украина

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словакия, украина, транзит нефти по "дружбе"