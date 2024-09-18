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В "Росатоме" оценили потенциал сотрудничества с Китаем

В "Росатоме" оценили потенциал сотрудничества с Китаем - 18.09.2024, ПРАЙМ

В "Росатоме" оценили потенциал сотрудничества с Китаем

Сотрудничество Китая и "Росатома" имеет потенциал длиться десятилетия, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом"... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T08:22+0300

2024-09-18T08:22+0300

2024-09-18T08:22+0300

энергетика

росатом

китай

сотрудничество

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ДЖАКАРТА, 18 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество Китая и "Росатома" имеет потенциал длиться десятилетия, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Хочу подчеркнуть тот факт, что "Росатом" – единственный иностранный атомный вендор в Китае. Как вы знаете, Китай обладает собственными технологиями и компетенциями в области атомной энергетики, реализует самую амбициозную в мире программу развития атомной генерации. Тем ценнее для нас то, что китайские партнеры отдают предпочтение "Росатому" и выстраивают с нами стратегическое сотрудничество в рамках серийного строительства АЭС, в области топливного цикла и не только. Сотрудничество на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла", - отметил Арсеев. Директор по международному бизнесу госкорпорации также напомнил, что в Китае с участием "Росатома" уже построено четыре энергоблока на АЭС "Тяньвань", и еще четыре новых энергоблока находятся в стадии строительства: два на АЭС "Сюйдапу" и два на АЭС "Тяньвань". "Тяньваньская АЭС - самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. И после пуска блоков №7 и №8 она станет крупнейшей АЭС в мире с суммарной установленной мощностью 9 ГВт", - подытожил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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росатом, китай, сотрудничество