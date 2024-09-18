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"Большой потенциал": в "Росатоме" рассказали о партнерстве с Индией
"Большой потенциал": в "Росатоме" рассказали о партнерстве с Индией - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Большой потенциал": в "Росатоме" рассказали о партнерстве с Индией
Сотрудничество "Росатома" с Индией имеет огромный потенциал, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу Госкорпорации "Росатом" Борис... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T08:54+0300
2024-09-18T08:54+0300
2024-09-18T08:54+0300
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ДЖАКАРТА, 18 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество "Росатома" с Индией имеет огромный потенциал, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу Госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Стратегический характер носит и сотрудничество Росатома с Индией. АЭС "Куданкулам", которая строится с нашим участием, является крупнейшей в стране. Первая очередь станции (энергоблоки № 1 и № 2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах. Две очереди АЭС – четыре энергоблока – находятся в процессе сооружения", - отметил Арсеев. Директор по международному бизнесу госкорпорации подчеркнул, что шесть энергоблоков АЭС "Куданкулам" закладывают "надежный фундамент энергонезависимости Индии, ее экономического роста и устойчивого развития". "Имеется большой потенциал для развития сотрудничества в сфере серийного сооружения в Индии энергоблоков АЭС большой мощности российского дизайна, АЭС малой мощности наземного и плавучего базирования, научно-технической области, неэнергетических применений ядерных технологий", - подытожил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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росатом, россия, индия, сотрудничество
Энергетика, Росатом, РОССИЯ, ИНДИЯ, сотрудничество
"Большой потенциал": в "Росатоме" рассказали о партнерстве с Индией
Арсеев: сотрудничество "Росатома" с Индией имеет огромный потенциал
ДЖАКАРТА, 18 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество "Росатома" с Индией имеет огромный потенциал, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу Госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев.
"Стратегический характер носит и сотрудничество Росатома с Индией. АЭС "Куданкулам", которая строится с нашим участием, является крупнейшей в стране. Первая очередь станции (энергоблоки № 1 и № 2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах. Две очереди АЭС – четыре энергоблока – находятся в процессе сооружения", - отметил Арсеев.
Директор по международному бизнесу госкорпорации подчеркнул, что шесть энергоблоков АЭС "Куданкулам" закладывают "надежный фундамент энергонезависимости Индии, ее экономического роста и устойчивого развития".
"Имеется большой потенциал для развития сотрудничества в сфере серийного сооружения в Индии энергоблоков АЭС большой мощности российского дизайна, АЭС малой мощности наземного и плавучего базирования, научно-технической области, неэнергетических применений ядерных технологий", - подытожил собеседник агентства.
В "Росатоме" оценили потенциал сотрудничества с Китаем
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.