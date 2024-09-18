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СПбМТСБ введет критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимии

СПбМТСБ введет критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимии - 18.09.2024, ПРАЙМ

СПбМТСБ введет критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимии

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разработает отдельные критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимических товаров, | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T20:07+0300

2024-09-18T20:07+0300

2024-09-18T20:07+0300

экономика

россия

биржевые торги

спбмтсб

нефтехимия

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разработает отдельные критерии недобросовестных торговых практик для нефтехимических товаров, сообщила торговая площадка. Так, на совете секции было принято решение "о целесообразности выработки отдельных критериев выявления фактов торговой активности с применением недобросовестных торговых практик в отношении биржевых товаров, являющихся продукцией нефтехимического производства". В конце прошлого года СПбМТСБ объявила, что начнет вести реестр топливных трейдеров, которые используют недобросовестные торговые практики в ходе торгов нефтепродуктами. К таким практикам в том числе относилось использование торговых роботов, из-за которых, как сообщала биржа, возникал ажиотажный спрос на торгах.

https://1prime.ru/20240828/pribyl-851172360.html

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россия, биржевые торги, спбмтсб, нефтехимия