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В России вырос спрос на два важных предмета для осенних путешествий
В России вырос спрос на два важных предмета для осенних путешествий - 18.09.2024, ПРАЙМ
В России вырос спрос на два важных предмета для осенних путешествий
Россияне с наступлением осени начали готовиться к "утепленным" путешествиям и обновлять свое снаряжение для обеспечения комфорта в дороге, в этой связи спрос на | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T06:39+0300
2024-09-18T06:39+0300
2024-09-18T06:39+0300
осень
путешествия
спрос
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россияне с наступлением осени начали готовиться к "утепленным" путешествиям и обновлять свое снаряжение для обеспечения комфорта в дороге, в этой связи спрос на пледы вырос почти вдвое, а на термосы - на треть, рассказали РИА Новости аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, стройки и ремонта "ВсеИнструменты.ру". Там уточнили, что проанализировали спрос на товары для путешествий в сентябре 2024 года и сравнили его с аналогичным периодом прошлого года. "Пледы стали особенно востребованы перед холодами, с увеличением спроса на 94% по всей стране. В Перми был зафиксирован рекордный рост - продажи выросли более чем в 7 раз, а в Москве и Санкт-Петербурге прирост составил 70% и 33% соответственно", - рассказали в онлайн-гипермаркете. По данным исследования, спрос на термосы и термокружки вырос на 35% по всей России. Наибольший интерес к этим товарам проявили жители Самары, где спрос увеличился в 8 раз, а также в Воронеже (+133%) и Санкт-Петербурге (+29%), отметили аналитики. "Интерес к мини-обогревателям также заметно возрос, увеличившись на 17% по всей стране. Особо выделяется Ростов-на-Дону, где количество покупок выросло в 3 раза. В то же время в Москве и Казани продажи этих устройств увеличились на 29% и 25% соответственно", - добавили в сообщении. Аналитики также заметили, что продажи одноразовой посуды увеличились на 18% по России. В Омске спрос на эти товары вырос более чем в 6 раз, в Нижнем Новгороде - на 48%, а в Перми - на 25%. При этом несмотря на снижение спроса на сумки-холодильники на 48% в среднем по стране, в Нижнем Новгороде их популярность выросла в 3 раза, а в Краснодаре зафиксирован прирост на 17%, заключили в онлайн-гипермаркете.
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осень, путешествия, спрос
осень, путешествия, спрос
В России вырос спрос на два важных предмета для осенних путешествий
"ВсеИнструменты.ру": спрос на пледы и термокружки вырос в России
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россияне с наступлением осени начали готовиться к "утепленным" путешествиям и обновлять свое снаряжение для обеспечения комфорта в дороге, в этой связи спрос на пледы вырос почти вдвое, а на термосы - на треть, рассказали РИА Новости аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, стройки и ремонта "ВсеИнструменты.ру".
Там уточнили, что проанализировали спрос на товары для путешествий в сентябре 2024 года и сравнили его с аналогичным периодом прошлого года. "Пледы стали особенно востребованы перед холодами, с увеличением спроса на 94% по всей стране. В Перми был зафиксирован рекордный рост - продажи выросли более чем в 7 раз, а в Москве и Санкт-Петербурге прирост составил 70% и 33% соответственно", - рассказали в онлайн-гипермаркете.
По данным исследования, спрос на термосы и термокружки вырос на 35% по всей России. Наибольший интерес к этим товарам проявили жители Самары, где спрос увеличился в 8 раз, а также в Воронеже (+133%) и Санкт-Петербурге (+29%), отметили аналитики.
"Интерес к мини-обогревателям также заметно возрос, увеличившись на 17% по всей стране. Особо выделяется Ростов-на-Дону, где количество покупок выросло в 3 раза. В то же время в Москве и Казани продажи этих устройств увеличились на 29% и 25% соответственно", - добавили в сообщении.
Названа страна, в которую чаще всего отправляются туристы из РФ в октябре
Аналитики также заметили, что продажи одноразовой посуды увеличились на 18% по России. В Омске спрос на эти товары вырос более чем в 6 раз, в Нижнем Новгороде - на 48%, а в Перми - на 25%.
При этом несмотря на снижение спроса на сумки-холодильники на 48% в среднем по стране, в Нижнем Новгороде их популярность выросла в 3 раза, а в Краснодаре зафиксирован прирост на 17%, заключили в онлайн-гипермаркете.