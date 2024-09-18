Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист из США признал роль Вашингтона в мировых конфликтах - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240918/ssha-851646851.html
Экономист из США признал роль Вашингтона в мировых конфликтах
Экономист из США признал роль Вашингтона в мировых конфликтах - 18.09.2024, ПРАЙМ
Экономист из США признал роль Вашингтона в мировых конфликтах
Вашингтону стоит налаживать партнерство с Россией и Китаем, а не продолжать политический курс, способствующий усилению напряженности в мире, подчеркнул... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:23+0300
2024-09-18T14:23+0300
политика
сша
россия
китай
конфликт
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Вашингтону стоит налаживать партнерство с Россией и Китаем, а не продолжать политический курс, способствующий усилению напряженности в мире, подчеркнул известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Эксперт отметил, что США играют далеко не последнюю роль в военных конфликтах в мире, они также несут ответственность за эскалацию украинского кризиса."Я, как вы можете знать, во многом связываю это с моей страной, Соединёнными Штатами, которая не была настроена на сотрудничество и заняла милитаристскую позицию, о которой я сожалею, вместо подхода, направленного на сотрудничество, который считаю исключительно важным...", - заключил профессор.
https://1prime.ru/20240918/prodvizhenie-851642753.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, китай, конфликт, сотрудничество
Политика, США, РОССИЯ, КИТАЙ, конфликт, сотрудничество
14:23 18.09.2024
 
Экономист из США признал роль Вашингтона в мировых конфликтах

Экономист Сакс: США во многом в ответе за войны в мире

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© AFP / Wang Zhao
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Вашингтону стоит налаживать партнерство с Россией и Китаем, а не продолжать политический курс, способствующий усилению напряженности в мире, подчеркнул известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Эксперт отметил, что США играют далеко не последнюю роль в военных конфликтах в мире, они также несут ответственность за эскалацию украинского кризиса.
"Я, как вы можете знать, во многом связываю это с моей страной, Соединёнными Штатами, которая не была настроена на сотрудничество и заняла милитаристскую позицию, о которой я сожалею, вместо подхода, направленного на сотрудничество, который считаю исключительно важным...", - заключил профессор.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
В МИД Китая предупредили, чем грозит продвижение США в АТР
11:38
 
ПолитикаСШАРОССИЯКИТАЙконфликтсотрудничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала