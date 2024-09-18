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Экономист из США признал роль Вашингтона в мировых конфликтах

Экономист из США признал роль Вашингтона в мировых конфликтах - 18.09.2024, ПРАЙМ

Экономист из США признал роль Вашингтона в мировых конфликтах

Вашингтону стоит налаживать партнерство с Россией и Китаем, а не продолжать политический курс, способствующий усилению напряженности в мире, подчеркнул... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T14:23+0300

2024-09-18T14:23+0300

2024-09-18T14:23+0300

политика

сша

россия

китай

конфликт

сотрудничество

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Вашингтону стоит налаживать партнерство с Россией и Китаем, а не продолжать политический курс, способствующий усилению напряженности в мире, подчеркнул известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Эксперт отметил, что США играют далеко не последнюю роль в военных конфликтах в мире, они также несут ответственность за эскалацию украинского кризиса."Я, как вы можете знать, во многом связываю это с моей страной, Соединёнными Штатами, которая не была настроена на сотрудничество и заняла милитаристскую позицию, о которой я сожалею, вместо подхода, направленного на сотрудничество, который считаю исключительно важным...", - заключил профессор.

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сша

китай

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сша, россия, китай, конфликт, сотрудничество