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Экономист из США признал роль Вашингтона в мировых конфликтах
Экономист из США признал роль Вашингтона в мировых конфликтах - 18.09.2024, ПРАЙМ
Экономист из США признал роль Вашингтона в мировых конфликтах
Вашингтону стоит налаживать партнерство с Россией и Китаем, а не продолжать политический курс, способствующий усилению напряженности в мире, подчеркнул... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:23+0300
2024-09-18T14:23+0300
2024-09-18T14:23+0300
политика
сша
россия
китай
конфликт
сотрудничество
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Вашингтону стоит налаживать партнерство с Россией и Китаем, а не продолжать политический курс, способствующий усилению напряженности в мире, подчеркнул известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Эксперт отметил, что США играют далеко не последнюю роль в военных конфликтах в мире, они также несут ответственность за эскалацию украинского кризиса."Я, как вы можете знать, во многом связываю это с моей страной, Соединёнными Штатами, которая не была настроена на сотрудничество и заняла милитаристскую позицию, о которой я сожалею, вместо подхода, направленного на сотрудничество, который считаю исключительно важным...", - заключил профессор.
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сша, россия, китай, конфликт, сотрудничество
Политика, США, РОССИЯ, КИТАЙ, конфликт, сотрудничество
Экономист из США признал роль Вашингтона в мировых конфликтах
Экономист Сакс: США во многом в ответе за войны в мире
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Вашингтону стоит налаживать партнерство с Россией и Китаем, а не продолжать политический курс, способствующий усилению напряженности в мире, подчеркнул известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Эксперт отметил, что США играют далеко не последнюю роль в военных конфликтах в мире, они также несут ответственность за эскалацию украинского кризиса.
"Я, как вы можете знать, во многом связываю это с моей страной, Соединёнными Штатами, которая не была настроена на сотрудничество и заняла милитаристскую позицию, о которой я сожалею, вместо подхода, направленного на сотрудничество, который считаю исключительно важным...", - заключил профессор.
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