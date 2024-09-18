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Мягко стелет: США готовятся развернуть мировую экономику - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Мягко стелет: США готовятся развернуть мировую экономику
Мягко стелет: США готовятся развернуть мировую экономику - 18.09.2024, ПРАЙМ
Мягко стелет: США готовятся развернуть мировую экономику
У Федрезерва есть все основания для агрессивного начала цикла снижения ставок – до конца года ключевая может упасть на 1-1,25 п.п., рассказала агентству "Прайм" | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T02:02+0300
2024-09-18T02:02+0300
мнения аналитиков
федрезерв
ставка банка россии
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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. У Федрезерва есть все основания для агрессивного начала цикла снижения ставок – до конца года ключевая может упасть на 1-1,25 п.п., рассказала агентству "Прайм" Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций"В среду, 18 сентября, ФРС может перейти в новую фазу кредитно-денежной политики. Речь идет о снижении ключевой ставки. На этот раз с вероятностью свыше 50% ее могут опустить нестандартным шагом на 0,5 процентного пункта. Неделю ранее речь шла скорее о стандартных 0,25 п. п. Сейчас ключевая ставка равна 5,25–5,5%. Это максимум за последние 23 года."Мировые регуляторы – прежде всего, ФРС и ЕЦБ - действуют относительно синхронно. Центробанк еврозоны указывал на автономность своих шагов, но глобализация и санкционный режим позволяют сделать другое предположение", - рассуждает аналитик.Еврорегулятор уже дважды в этом цикле снижал ставку, так что теперь мяч на стороне Федрезерва, добавила она.У него, в свою очередь, тоже есть все основания для смягчения — реакция на снижение инфляции, которая планомерно движется к целевым 2%, а также слабость рынка труда США. Nonfarm Payrolls (число рабочих мест вне сельского хозяйства) в августе выросли на 142 тысячи после 89 тысяч, а потребительская инфляция составила 2,5% годовых."До конца года ключевую ставку могут снизить на 1–1,25 п. п.", - полагает Холоденко. Июльский прогноз Комитета по операциям на открытом рынке предполагает снижение ставки по 2026 год, когда инфляция достигнет целевых 2%. Это медианные цифровые значения, полученные по результату агрегирования мнений участников FOMC.Нынешнее заседание ФРС будет опорным. Регулятор представит свежий прогноз по ставке и макропоказателям. Но это не план действий. В реальности цикл кредитно-денежной политики может оказаться короче из-за реакции финансовых активов на действия ФРС и вербальные интервенции со стороны регулятора. Не стоит сбрасывать со счетов так называемые "серые лебеди", включая геополитические риски, заключила аналитик
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мнения аналитиков, федрезерв, ставка банка россии
Мнения аналитиков, Федрезерв, ставка Банка России
02:02 18.09.2024
 
Мягко стелет: США готовятся развернуть мировую экономику

Аналитик Холоденко: ФРС может снизить ставку сразу на 0,5 п.п.

© Фото : Federal ReserveФедеральная резервная система, США
Федеральная резервная система, США - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. У Федрезерва есть все основания для агрессивного начала цикла снижения ставок – до конца года ключевая может упасть на 1-1,25 п.п., рассказала агентству "Прайм" Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций"
В среду, 18 сентября, ФРС может перейти в новую фазу кредитно-денежной политики. Речь идет о снижении ключевой ставки. На этот раз с вероятностью свыше 50% ее могут опустить нестандартным шагом на 0,5 процентного пункта. Неделю ранее речь шла скорее о стандартных 0,25 п. п. Сейчас ключевая ставка равна 5,25–5,5%. Это максимум за последние 23 года.
"Мировые регуляторы – прежде всего, ФРС и ЕЦБ - действуют относительно синхронно. Центробанк еврозоны указывал на автономность своих шагов, но глобализация и санкционный режим позволяют сделать другое предположение", - рассуждает аналитик.
Еврорегулятор уже дважды в этом цикле снижал ставку, так что теперь мяч на стороне Федрезерва, добавила она.
У него, в свою очередь, тоже есть все основания для смягчения — реакция на снижение инфляции, которая планомерно движется к целевым 2%, а также слабость рынка труда США. Nonfarm Payrolls (число рабочих мест вне сельского хозяйства) в августе выросли на 142 тысячи после 89 тысяч, а потребительская инфляция составила 2,5% годовых.
"До конца года ключевую ставку могут снизить на 1–1,25 п. п.", - полагает Холоденко. Июльский прогноз Комитета по операциям на открытом рынке предполагает снижение ставки по 2026 год, когда инфляция достигнет целевых 2%. Это медианные цифровые значения, полученные по результату агрегирования мнений участников FOMC.
Нынешнее заседание ФРС будет опорным. Регулятор представит свежий прогноз по ставке и макропоказателям. Но это не план действий. В реальности цикл кредитно-денежной политики может оказаться короче из-за реакции финансовых активов на действия ФРС и вербальные интервенции со стороны регулятора. Не стоит сбрасывать со счетов так называемые "серые лебеди", включая геополитические риски, заключила аналитик
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