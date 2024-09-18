https://1prime.ru/20240918/stavka-851661042.html
В ФРС ждут базовую ставку в 4,25-4,5% или 4,5-4,75% к концу 2024 года
В ФРС ждут базовую ставку в 4,25-4,5% или 4,5-4,75% к концу 2024 года - 18.09.2024, ПРАЙМ
В ФРС ждут базовую ставку в 4,25-4,5% или 4,5-4,75% к концу 2024 года
Примерно одинаковое количество членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США прогнозируют, что базовая ставка на конец текущего... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T21:46+0300
2024-09-18T21:46+0300
2024-09-18T21:46+0300
экономика
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фрс сша
базовая ставка
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Примерно одинаковое количество членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США прогнозируют, что базовая ставка на конец текущего года составит 4,25-4,5% или 4,5-4,75%, следует из пресс-релиза регулятора. Из 19 участников заседания девять человек прогнозируют, что ставка на конец текущего года составит 4,25-4,5%, семь человек - 4,5-4,75%. Еще двое ожидают ставку на конец года на уровне 4,75-5%, а один допускает показатель на уровне 4-4,25%, следует из прогноза. В июне примерно одинаковое количество членов комитета по открытым рынкам ждали на конец 2024 года базовую ставку на уровне 5-5,25% или 4,75-5%. На конец 2025 года по шесть человек ждут ставку на отметках 3-3,25% и 3,25-3,5%, трое - на уровне 3,5-3,75%, двое - в 2,75-3%, по одному - в 3,75-4% и 4-4,25%. На конец 2026 года шесть человек ждут показатель на уровне 2,75-3%, по трое - в 2,5-2,75%, 3,25-3,5% и 3,5-3,75%, двое - в 3-3,25%, по одному - в 2,25-2,5% и 3,75-4%. А на конец 2027 года пять человек прогнозируют ставку в 2,75-3%, по трое - также в 2,5-2,75%, 3,25-3,5% и 3,5-3,75%, по двое - в 2,25-2,5% и 3-3,25%, один ожидает ставку на уровне в 3,75-4%. Медианный прогноз по ставке на текущий год понижен до 4,4% с уровня июньского прогноза в 5,1%. На следующий год прогноз понижен до 3,4% с 4,1% ранее, на 2026 год - до 2,9% с 3,1%, прогноз на 2027 год составляет 2,9%. Долгосрочный прогноз повышен до 2,9% с ожидавшихся в июне 2,8%.
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сша, фрс сша, базовая ставка
Экономика, США, ФРС США, базовая ставка
В ФРС ждут базовую ставку в 4,25-4,5% или 4,5-4,75% к концу 2024 года
Комитет по открытым рынкам ФРС ждет ставку 4,25-4,5% или 4,5-4,75% к концу года
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Примерно одинаковое количество членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США прогнозируют, что базовая ставка на конец текущего года составит 4,25-4,5% или 4,5-4,75%, следует из пресс-релиза регулятора.
Из 19 участников заседания девять человек прогнозируют, что ставка на конец текущего года составит 4,25-4,5%, семь человек - 4,5-4,75%. Еще двое ожидают ставку на конец года на уровне 4,75-5%, а один допускает показатель на уровне 4-4,25%, следует из прогноза. В июне примерно одинаковое количество членов комитета по открытым рынкам ждали на конец 2024 года базовую ставку на уровне 5-5,25% или 4,75-5%.
На конец 2025 года по шесть человек ждут ставку на отметках 3-3,25% и 3,25-3,5%, трое - на уровне 3,5-3,75%, двое - в 2,75-3%, по одному - в 3,75-4% и 4-4,25%. На конец 2026 года шесть человек ждут показатель на уровне 2,75-3%, по трое - в 2,5-2,75%, 3,25-3,5% и 3,5-3,75%, двое - в 3-3,25%, по одному - в 2,25-2,5% и 3,75-4%. А на конец 2027 года пять человек прогнозируют ставку в 2,75-3%, по трое - также в 2,5-2,75%, 3,25-3,5% и 3,5-3,75%, по двое - в 2,25-2,5% и 3-3,25%, один ожидает ставку на уровне в 3,75-4%.
Медианный прогноз по ставке на текущий год понижен до 4,4% с уровня июньского прогноза в 5,1%. На следующий год прогноз понижен до 3,4% с 4,1% ранее, на 2026 год - до 2,9% с 3,1%, прогноз на 2027 год составляет 2,9%. Долгосрочный прогноз повышен до 2,9% с ожидавшихся в июне 2,8%.
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