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Названы сроки начала испытания самолета Superjet с двигателем ПД-8 - 18.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240918/superjet-851658043.html
Названы сроки начала испытания самолета Superjet с двигателем ПД-8
Названы сроки начала испытания самолета Superjet с двигателем ПД-8 - 18.09.2024, ПРАЙМ
Названы сроки начала испытания самолета Superjet с двигателем ПД-8
Испытания самолетов Superjet с двигателем ПД-8 ожидаются в первой половине 2025 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T19:32+0300
2024-09-18T19:32+0300
экономика
россия
авиастроение
sukhoi superjet
двигатели пд-8
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Испытания самолетов Superjet с двигателем ПД-8 ожидаются в первой половине 2025 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Если говорить про Superjet, собственно говоря, площадка Комсомольск-на-Амуре, то там идет работа в том числе над двигателем ПД-8. Вот испытания наземные подходят к концу этого двигателя, часть из них уже завершена, и мы, собственно говоря, ждем разрешения на полетные испытания. Две машины у нас будут летать, и примерно 200 полетов мы должны провести за следующий год для того, чтобы пройти сертификацию и выйти уже на производство… Мы надеемся, что это случится в первой половине - в начале следующего года", – сказал он. SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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россия, авиастроение, sukhoi superjet, двигатели пд-8
Экономика, РОССИЯ, авиастроение, Sukhoi Superjet, двигатели ПД-8
19:32 18.09.2024
 
Названы сроки начала испытания самолета Superjet с двигателем ПД-8

Алиханов: испытания Superjet с двигателем ПД-8 начнутся в первой половине 2025 г

© Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкАвиационный двигатель ПД-8
Авиационный двигатель ПД-8
© Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Испытания самолетов Superjet с двигателем ПД-8 ожидаются в первой половине 2025 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Если говорить про Superjet, собственно говоря, площадка Комсомольск-на-Амуре, то там идет работа в том числе над двигателем ПД-8. Вот испытания наземные подходят к концу этого двигателя, часть из них уже завершена, и мы, собственно говоря, ждем разрешения на полетные испытания. Две машины у нас будут летать, и примерно 200 полетов мы должны провести за следующий год для того, чтобы пройти сертификацию и выйти уже на производство… Мы надеемся, что это случится в первой половине - в начале следующего года", – сказал он.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
%Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Названы сроки начала летных испытаний импортозамещенного самолета МС-21
18:49
 
ЭкономикаРОССИЯавиастроениеSukhoi Superjetдвигатели ПД-8
 
 
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