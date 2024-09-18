https://1prime.ru/20240918/superjet-851658043.html
Названы сроки начала испытания самолета Superjet с двигателем ПД-8
Названы сроки начала испытания самолета Superjet с двигателем ПД-8 - 18.09.2024, ПРАЙМ
Названы сроки начала испытания самолета Superjet с двигателем ПД-8
Испытания самолетов Superjet с двигателем ПД-8 ожидаются в первой половине 2025 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T19:32+0300
2024-09-18T19:32+0300
2024-09-18T19:32+0300
экономика
россия
авиастроение
sukhoi superjet
двигатели пд-8
https://cdnn.1prime.ru/img/83931/14/839311447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e7d93064fbaa9c93dfa1847fe6376c8.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Испытания самолетов Superjet с двигателем ПД-8 ожидаются в первой половине 2025 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Если говорить про Superjet, собственно говоря, площадка Комсомольск-на-Амуре, то там идет работа в том числе над двигателем ПД-8. Вот испытания наземные подходят к концу этого двигателя, часть из них уже завершена, и мы, собственно говоря, ждем разрешения на полетные испытания. Две машины у нас будут летать, и примерно 200 полетов мы должны провести за следующий год для того, чтобы пройти сертификацию и выйти уже на производство… Мы надеемся, что это случится в первой половине - в начале следующего года", – сказал он. SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
https://1prime.ru/20240918/samolet-851656197.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83931/14/839311447_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab9c84f7d9c433a18c192dafda4acff3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авиастроение, sukhoi superjet, двигатели пд-8
Экономика, РОССИЯ, авиастроение, Sukhoi Superjet, двигатели ПД-8
Названы сроки начала испытания самолета Superjet с двигателем ПД-8
Алиханов: испытания Superjet с двигателем ПД-8 начнутся в первой половине 2025 г
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Испытания самолетов Superjet с двигателем ПД-8 ожидаются в первой половине 2025 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Если говорить про Superjet, собственно говоря, площадка Комсомольск-на-Амуре, то там идет работа в том числе над двигателем ПД-8. Вот испытания наземные подходят к концу этого двигателя, часть из них уже завершена, и мы, собственно говоря, ждем разрешения на полетные испытания. Две машины у нас будут летать, и примерно 200 полетов мы должны провести за следующий год для того, чтобы пройти сертификацию и выйти уже на производство… Мы надеемся, что это случится в первой половине - в начале следующего года", – сказал он.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Названы сроки начала летных испытаний импортозамещенного самолета МС-21