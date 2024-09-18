https://1prime.ru/20240918/superjet-851658043.html

Названы сроки начала испытания самолета Superjet с двигателем ПД-8

Названы сроки начала испытания самолета Superjet с двигателем ПД-8 - 18.09.2024, ПРАЙМ

Названы сроки начала испытания самолета Superjet с двигателем ПД-8

Испытания самолетов Superjet с двигателем ПД-8 ожидаются в первой половине 2025 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T19:32+0300

2024-09-18T19:32+0300

2024-09-18T19:32+0300

экономика

россия

авиастроение

sukhoi superjet

двигатели пд-8

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Испытания самолетов Superjet с двигателем ПД-8 ожидаются в первой половине 2025 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Если говорить про Superjet, собственно говоря, площадка Комсомольск-на-Амуре, то там идет работа в том числе над двигателем ПД-8. Вот испытания наземные подходят к концу этого двигателя, часть из них уже завершена, и мы, собственно говоря, ждем разрешения на полетные испытания. Две машины у нас будут летать, и примерно 200 полетов мы должны провести за следующий год для того, чтобы пройти сертификацию и выйти уже на производство… Мы надеемся, что это случится в первой половине - в начале следующего года", – сказал он. SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://1prime.ru/20240918/samolet-851656197.html

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россия, авиастроение, sukhoi superjet, двигатели пд-8