https://1prime.ru/20240918/surgutneftegaz-851654998.html
"Сургутнефтегаз" снизил выбросы парниковых газов
"Сургутнефтегаз" снизил выбросы парниковых газов - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Сургутнефтегаз" снизил выбросы парниковых газов
"Сургутнефтегаз" снизил выбросы парниковых газов на 9,2% в 2023 году, до 1,56 тысячи тонн в СО2-эквиваленте, следует из экологического отчета компании. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T18:10+0300
2024-09-18T18:10+0300
2024-09-18T18:11+0300
россия
сургутнефтегаз
парниковые газы
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" снизил выбросы парниковых газов на 9,2% в 2023 году, до 1,56 тысячи тонн в СО2-эквиваленте, следует из экологического отчета компании. "Уровень валового выброса парниковых газов при добыче нефти и переработке газа в 2023 году относительно уровня предыдущего года снижен более чем на 9% благодаря успешной реализации корпоративной программы ПАО "Сургутнефтегаз" по предотвращению изменения климата", - говорится в отчете. Согласно материалам, в 2022 году выбросы составили 1,722 тысячи тонн в СО2-эквиваленте, а в 2023 году снизились до 1,563 тысячи тонн. Таким образом, они уменьшились на 9,2%. При этом удельные выбросы на тонну добытого углеродного сырья в 2023 году составили 25 килограмм в СО2-эквиваленте против 26 килограмм годом ранее. Отмечается, что в 2023 году "Сургутнефтегаз" потратил на реализацию корпоративной программы "Экология" 38,4 миллиарда рублей, в 2024 году планирует инвестировать более 35 миллиардов. Больше всего средств в прошлом году было направлено на сбор, очистку и утилизацию сточных вод (26,1%), еще 21,4% - на экологическую безопасность нефтепромысловых сооружений и оборудования. 20,7% средств были инвестированы в охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, а 15,1% - на строительство объектов природоохранного назначения. "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России, центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
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россия, сургутнефтегаз, парниковые газы
РОССИЯ, Сургутнефтегаз, парниковые газы
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" снизил выбросы парниковых газов на 9,2% в 2023 году, до 1,56 тысячи тонн в СО2-эквиваленте, следует из экологического отчета компании.
"Уровень валового выброса парниковых газов при добыче нефти и переработке газа в 2023 году относительно уровня предыдущего года снижен более чем на 9% благодаря успешной реализации корпоративной программы ПАО "Сургутнефтегаз" по предотвращению изменения климата", - говорится в отчете.
Согласно материалам, в 2022 году выбросы составили 1,722 тысячи тонн в СО2-эквиваленте, а в 2023 году снизились до 1,563 тысячи тонн. Таким образом, они уменьшились на 9,2%. При этом удельные выбросы на тонну добытого углеродного сырья в 2023 году составили 25 килограмм в СО2-эквиваленте против 26 килограмм годом ранее.
Отмечается, что в 2023 году "Сургутнефтегаз" потратил на реализацию корпоративной программы "Экология" 38,4 миллиарда рублей, в 2024 году планирует инвестировать более 35 миллиардов.
Больше всего средств в прошлом году было направлено на сбор, очистку и утилизацию сточных вод (26,1%), еще 21,4% - на экологическую безопасность нефтепромысловых сооружений и оборудования. 20,7% средств были инвестированы в охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, а 15,1% - на строительство объектов природоохранного назначения.
"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России, центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
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