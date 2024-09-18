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Россия поставила в Китай 27 тысяч тонн свинины - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Россия поставила в Китай 27 тысяч тонн свинины
Россия поставила в Китай 27 тысяч тонн свинины - 18.09.2024, ПРАЙМ
Россия поставила в Китай 27 тысяч тонн свинины
Россия уже поставила в Китай 27 тысяч тонн свинины и субпродуктов, могут начать поставки и новые предприятия, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T16:43+0300
2024-09-18T16:43+0300
экономика
россия
китай
поставки свинины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Россия уже поставила в Китай 27 тысяч тонн свинины и субпродуктов, могут начать поставки и новые предприятия, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в рамках Международного рыбопромышленного форума. "Свинина в Китай на сегодня 16 (тысяч тонн - ред.) с копейками и субпродуктов 11, значит 27 тысяч (тонн - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько уже поставлено свинины из России в Китай. Он не исключил, что поставки могут начать и новые предприятия. "Могут быть, будет визит руководства в октябре, к этому времени посмотрим, что интенсифицировать", - ответил он на вопрос о новых поставщиках. По его словам, потенциальный рост поставок до конца года зависит от бизнеса: "Если средства перечисляются, то они могут и за месяц отправить столько же продукции". В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины в Китай. Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия - на 677 тысяч долларов. Позднее, на ПМЭФ, Данкверт заявил, что российские предприятия по состоянию на 2 июня поставили в Китай 4,26 тысячи тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн, но реальна и цифра в 100 тысяч тонн.
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россия, китай, поставки свинины
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, поставки свинины
16:43 18.09.2024
 
Россия поставила в Китай 27 тысяч тонн свинины

Данкверт: РФ поставила в КНР 27 тыс тонн свинины, могут прийти новые поставщики

© РИА Новости . Лисицын Павел | Перейти в медиабанк%Поросята
%Поросята - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Лисицын Павел
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Россия уже поставила в Китай 27 тысяч тонн свинины и субпродуктов, могут начать поставки и новые предприятия, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в рамках Международного рыбопромышленного форума.
"Свинина в Китай на сегодня 16 (тысяч тонн - ред.) с копейками и субпродуктов 11, значит 27 тысяч (тонн - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько уже поставлено свинины из России в Китай.
Он не исключил, что поставки могут начать и новые предприятия. "Могут быть, будет визит руководства в октябре, к этому времени посмотрим, что интенсифицировать", - ответил он на вопрос о новых поставщиках.
По его словам, потенциальный рост поставок до конца года зависит от бизнеса: "Если средства перечисляются, то они могут и за месяц отправить столько же продукции".
В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины в Китай. Как следует из данных китайской таможенной службы, в апреле-мае 2024 года была приобретена первая за долгое время партия - на 677 тысяч долларов.
Позднее, на ПМЭФ, Данкверт заявил, что российские предприятия по состоянию на 2 июня поставили в Китай 4,26 тысячи тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн, но реальна и цифра в 100 тысяч тонн.
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